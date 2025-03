Kuntavaaleissa ehdolla 5 000 yrittäjää, aluevaaleissa 1 400 yrittäjää

Kunta- ja aluevaaleissa riittää valittavaksi yrittäjiä, joista äänestää: 5 025 yrittäjää on ehdolla kuntavaaleissa ja 1 371 aluevaaleissa eri puolueiden listoilta. Kuntavaaliehdokkaista 16,8 prosenttia on yrittäjiä ja aluevaaliehdokkaista 13,6 prosenttia. Kokoomuksella on eniten yrittäjäehdokkaita molemmissa vaaleissa. Yrittäjäehdokkaiden suhteellinen osuus on suurin kokoomuksen ja Liike Nyt:n listoilla kummassakin vaalissa.