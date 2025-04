Voivatko esitystaide ja transkeho antaa uusia näkökulmia arkkitehtuuriin, kysyy suomalaisnäyttely Venetsiassa

Venetsian 19. arkkitehtuuribiennaalissa Pohjoismainen paviljonki esittelee esitystaiteilija Teo Ala-Ruonan yhdessä monialaisen työryhmänsä kanssa luoman installaatio- ja performanssiteoksen Industry Muscle: Five Scores for Architecture.

Teoskokonaisuuden on kuratoinut arkkitehti Kaisa Karvinen Arkkitehtuuri- ja designmuseosta. Teos jatkaa Teo Ala-Ruonan aiempaa työskentelyä transkehon ja ekologisten kysymysten parissa laajentaen näkökulman arkkitehtuuriin.

Pohjoismainen paviljonki esittelee viisi harjoitetta arkkitehtuurin uudelleen ajatteluun

Industry Muscle asettuu vuoropuheluun vuonna 1962 valmistuneen Pohjoismaisen paviljongin kanssa ja kutsuu tarkastelemaan modernia arkkitehtuuria transkehon linssin läpi. Teos nostaa Sverre Fehnin modernistisen lähestymistavan rinnalle vaihtoehtoisen tavan luoda arkkitehtuuria transkehon havaintojen pohjalta.

Industry Muscle kutsuu yleisöä tarkastelemaan Pohjoismaista paviljonkia – ja arkkitehtuuria laajemmin – näyttämönä, jossa fossiilitalouden aikakauden sosiaaliset normit tulevat näkyviksi. Ala-Ruonan tutkimus-taiteellisissa interventioissa transkeho toimii sorkkarautana, joka murtaa rakenteita ja paljastaa ajattelumalleja. Industry Muscle tarjoaa yleisölle arkkitehtuurikokemuksen, jossa jokainen osallistuja on esillä.

Arkkitehtuurin ihanteita ilmaistaan usein manifestien kautta. Teo Ala-Ruonan Industry Muscle puolestaan ehdottaa viittä harjoitetta eli scorea arkkitehtuurin uudelleen kuvitteluun. Esitystaiteessa scoret tunnetaan harjoitteina tai ohjeina, jotka antavat yllykkeen työskentelylle. Ala-Ruonan arkkitehtuurille ehdottamat scoret ovat:

Epäpuhtaus: kyseenalaista modernille arkkitehtuurille ja elämäntavalle ominainen puhtauden ihanne.

Luokittelujen purkaminen: haasta luokitteluun ja erotteluun perustuvia käytänteitä rakennetussa ympäristössä.

Performanssi: huomioi, miten arkkitehtuuri ja tilat muokkaavat sukupuoleen ja identiteettiin liittyviä arkielämän esityksiä.

Teknokeho: tunnista, että keho ja rakennus elävät vuorovaikutuksessa ja pyri antamaan kehoille itsemääräämisoikeus.

Uudelleenkäyttö: tarkastele transkehoa esimerkkinä uudelleenkäytöstä ja ekologisen ajattelun välineenä.

Teo Ala-Ruonan työryhmään kuuluvat arkkitehti A.L. Hu, lavastaja ja taiteilija Teo Paaer, äänisuunnittelija Tuukka Haapakorpi, dramaturgi Even Minn, kuvataiteilija Venla Helenius, muotisuunnittelija Ervin Latimer, Graafinen suunnittelija Kiia Beilinson sekä esiintyjät Kid Kokko, Caroline Suinner ja Romeo Roxman Gatt. Jokainen työryhmän jäsen tuo näyttelyyn oman taiteellisen panoksensa.

"Sverre Fehnin suunnittelema Pohjoismainen paviljonki on modernistisen arkkitehtuurin klassikko, joka tarjoaa kiehtovan ympäristön esitystaiteilija Teo Ala-Ruonalle. Hänen taiteellinen työskentelynsä käsittelee transruumiillisuutta ja ekologisia kysymyksiä. Se, että Ala-Ruonan ja hänen työryhmänsä teos on esillä juuri arkkitehtuurinäyttelyssä, avaa uusia näkökulmia erityisesti rakennetun ympäristön, kehon ja fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan yhteiskunnan tarkasteluun. Ala-Ruonan työskentely on monialaista ja tutkimuksellista. Lisäksi esitystaiteessa kehollista kokemusta lähestytään tavalla, joka on kiinnostava myös arkkitehtuuriteorialle ja suunnittelulle. Onhan ihmisen keho aina ollut yksi tilasuunnittelun ja arkkitehtuurin keskeisistä lähtökohdista", toteaa Kaisa Karvinen, näyttelyn kuraattori.

"Industry Muscle ehdottaa transkehon kokemukseen pohjautuvaa mallia arkkitehtuurille. Tämä voi tarkoittaa niinkin perustavaa asiaa kuin mukavuuden tunnetta tilassa, joka ei korosta kehon siluettia, vaan tarjoaa visuaalisesti vaihtelevan ympäristön. Tämä on vastakohta modernismin pelkistämisen ihanteelle, joka näkyy myös paviljongin arkkitehtuurissa", kertoo taiteilija Teo Ala-Ruona.

"Rakennettu ympäristö perustuu pitkälti vallitseviin kulttuurisiin normeihin. Ne vaikuttavat keskeisesti siihen, miten kehot esitetään arjessa, sekä rakennusteollisuuden ekologiseen taakkaan. Haluan työryhmäni kanssa herättää uusia keskusteluja ja tutkia arkkitehtuurin mahdollisuuksia haastaa nykytilannetta", hän jatkaa.

Pohjoismainen paviljonki on Suomen, Norjan ja Ruotsin yhteisomistuksessa. Maat vastaavat näyttelyistä vuorovuosittain. Suomen vuoro on joka kuudes vuosi eli seuraavan kerran vuonna 2030. Vuoden 2025 näyttelyn tuotannosta vastaa Suomen Arkkitehtuuri- ja designmuseo yhteistyössä Ruotsin ArkDesin ja Norjan kansallismuseon kanssa. Näyttelyn komissaarina toimii Carina Jaatinen yhteistyössä Karin Nilssonin (ArkDes) ja Ingrid Røynesdalin (Norjan kansallismuseo) kanssa. Arkkitehtuuri- ja designmuseon kuratoriaaliseen työryhmään kuuluvat kuraattori Kaisa Karvinen ja kuratoriaalinen neuvonantaja Suvi Saloniemi.

Hanketta ovat tukeneet Opetus- ja kulttuuriministeriö, Ulkoministeriö ja Suomen kulttuurirahasto.

Pohjoismaisen paviljongin avajaiset 8. toukokuuta

Venetsian arkkitehtuuribiennaali avautuu yleisölle 10. toukokuuta 2025 ja on avoinna 23. marraskuuta asti. Pohjoismaisen paviljongin avajaiset järjestetään torstaina 8. toukokuuta. Median edustajat voivat hakea akkreditoitumista Venetsian arkkitehtuuribiennaaliin suoraan biennaaliorganisaatiolta tai Pohjoismaiden paviljongin kautta ottamalla yhteyttä: ilona.hilden@mfa.fi.

Taiteilijavalinta

Mediakuvat

