Oma Kymenlaaksoon lisää palveluja, käyttäjiä jo yli 30 000

Nyt palveluun on lisätty uusia toimintoja ja Oma Kymenlaaksossa on nähtävänä myös käyttäjäkohtaiset tiedot ajanvarauksista, laboratoriolähetteistä ja laboratoriotutkimusten tuloksista. Uudet palvelut täydentävät jo entuudestaan laajaa kokonaisuutta.

Hyvinvointialueen digitaaliset palvelut yhteen kokoava Oma Kymenlaakso -palvelu on saanut lentävän lähdön. Reilun 10 viikon aikana yli 30 000 kymenlaaksolaista on ladannut palvelun puhelimeensa. Kaikki Oma Kymenlaaksossa tammikuussa avatut palvelut – seitsemän chat-kanavaa, etävastaanotot, hoitopolut ja hoitoon liittyvät lomakkeet ja kyselyt – ovat aktiivisessa käytössä.

– Oma Kymenlaakso -palvelun vastaanotto ilahduttaa. Olemme vielä puolin ja toisin oppimisvaiheessa, mutta käyttäjämäärät osoittavat, että digitaaliset palvelut ovat kysyttyjä ja tarpeellisia, arvioi hyvinvointialueen perusterveydenhuollon vastaanottopalvelujen tulosaluejohtaja Kari Kristeri.

Digitaaliset palvelut laajenevat

Oma Kymenlaakso -palvelun rakentaminen on jatkunut käyttöönoton jälkeen ja juuri valmistuneet järjestelmäintegraatiot mahdollistavat uusien palvelujen avaamisen. Palvelusta löytyvät nyt helposti myös käyttäjäkohtaiset tiedot terveydenhuollon ajanvarauksista ja vastaanottotyypistä eli siitä, onko kyseessä soittoaika, etävastaanotto vai tapaaminen terveysasemalla. Ajanvarauksen tiedot löytyvät Oma Kymenlaaksosta 12 kuukautta eteenpäin. Lisäksi palvelussa ovat nähtävänä Kymenlaakson hyvinvointialueella määrätyt ja voimassa olevat laboratoriolähetteet sekä laboratoriotutkimusten tulokset. Laboratoriotutkimuksen tulokset näkyvät Oma Kymenlaaksossa vuodesta 2021 lähtien. Uudet palvelut saa Oma Kymenlaaksossa käyttöön päivittämällä sovellus tuoreimpaan versioon.

– Laboratoriotutkimusten tulokset tuodaan Oma Kymenlaaksoon mahdollisimman pian tulosten valmistuttua. Muistutan kuitenkin vielä, että osa tuloksista on nähtävänä tutkimustuloksesta riippumatta aina viivästetysti, jotta hoitava taho voi käydä tulokset läpi yhdessä potilaan kanssa, Kristeri kertoo.

Seuraavassa vaiheessa Oma Kymenlaakso -palveluun tuodaan lisää sekä omatoimisesti käytettäviä että ammattilaisen ohjaamia hoitopolkuja. Kevään aikana avataan esimerkiksi nivelrikkoisille suunnattu ja unen parantamiseen tähtäävät itsehoitopolut.

– Tavoitteena on kaikkiaan noin 15 hoitopolun avaaminen tämän vuoden aikana. Eikä Oma Kymenlaakson kehittäminen tähän lopu, digitaalisissa palveluissa on valtavasti potentiaalia, Kristeri lupaa.

Oma Kymenlaakso kerää kiitosta

Oma Kymenlaakso -palvelu on kerännyt kiitosta sekä asiakkailta että ammattilaisilta. Asiakaspalautteita on annettu yli 4000 kpl ja arvioiden keskiarvo on 4,14/5. Palvelun käyttö koetaan helpoksi ja asiointi sujuvaksi. Itse palvelusta tai sen käytettävyydestä ei juuri negatiivista palautetta ole annettu, lähinnä harmia on aiheuttanut joidenkin palvelujen vastaanottoaikojen vähäinen määrä sekä ruuhka-aikoina pidemmäksi venyvä jonotusaika.

– Tavoitteemme on tarjota asiakkaiden tarpeita vastaavat sujuvat digitaaliset palvelut. Seuraamme Oma Kymenlaakson toimintaa ja asiakkaiden antamaan palautetta tiiviisti, ja teemme muutoksia tarvittaessa, lupaa Kristeri.

Oma Kymenlaakson voi ladata ja päivittää puhelimen sovelluskaupasta tai käyttää palvelua verkkoselaimella osoitteessa www.omakymenlaakso.fi.