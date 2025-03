RILin kyselyn mukaan vastuullisuus ja tahtiaikarakentaminen nosteessa

RILin joulukuussa 2024 jäsenistölleen teettämän kyselyn mukaan jäsenten tietämys ja kokemus tahtiaikarakentamisesta sekä EU-taksonomiasta on kasvanut merkittävästi kolmessa vuodessa. Kysely pohjautuu RILin kolmivuotisen strategiakauden 2022-2024 teemoihin.

Vastuullisuus ei ole vain trendi

54 prosenttia vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että vastuullisuuden vaatimukset näkyvät kiinteistö- ja rakentamisalalla. Tämä osuus on pysynyt ennallaan vuodesta 2022, mutta entistä vähemmän vastaajia on eri mieltä asiasta. Noin neljännes vastaajista totesi vastuullisuuden näkyvän omassa organisaatiossaan ja täysin samaa mieltä olevien osuus on kasvanut noin seitsemän prosenttiyksikköä verrattuna vuoteen 2022.

Vastuullisuuden merkitys kilpailuetuna on kuitenkin vähentynyt, sillä 60 prosenttia vastaajista näkee sen olevan alan kilpailuetu, kun aiemmassa kyselyssä osuus oli 69 prosenttia.

Tahtiaikarakentaminen lisää tuottavuutta

Tahtiaikarakentamisen tunnettuus on noussut: vuonna 2024 noin 52 prosenttia vastaajista tunsi käsitteen erittäin tai melko hyvin, kun vuonna 2022 vastaava luku oli 41 prosenttia. Vaikka osallistuminen tahtiaikarakentamista hyödyntäviin hankkeisiin on edelleen vähäistä, 45 prosenttia uskoo sen lisäävän alan tuottavuutta merkittävästi.

Tahtiaikarakentamisen vaikutus vastuullisuuteen on usealle epäselvä: reilu puolet ei osannut tai halunnut vastata kummankaan vuoden kyselyssä, lisääkö tahtiaikarakentaminen vastuullisuutta.

EU-taksonomian tunnettuus kasvamassa

RILin strategiakauden vuoden 2023 teeman, eli EU-taksonomian, tuntemus on noussut hieman. Lähes kolmannes vastaajista tuntee sen erittäin tai melko hyvin. Kyselyssä kuitenkin noin 25 prosenttia vastasi, ettei tiedä, onko osallistunut hankkeisiin, joissa on huomioitu taksonomian vaatimukset. Tärkeänä osana vastuullisuutta ja alan kehitystä EU-taksonomian merkitys on kuitenkin yhä kasvamassa.

RIL pyrkii lisäämään alan vetovoimaisuutta

RILin rooli alan vetovoimaisuuden lisääjänä on edelleen merkittävä: noin 69 prosenttia on sitä mieltä, että RILin toiminta lisää vetovoimaa, kun tätä mieltä oli vuonna 2022 noin 76 prosenttia.

Alan vetovoimaisuus jakoi mielipiteitä. Noin 44 prosenttia oli vuonna 2024 ja 43 prosenttia vuonna 2022 alan positiivisesta vetovoimasta täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Toisaalta lähes 16 prosenttia on eri linjoilla, eikä ala ei näyttäydy nuorille houkuttelevana.

RILin vastuullisuuskyselyyn vastasi yhteensä 383 jäsentä, ja se oli yhdistetty RILin jäsentyytyväisyyskyselyyn.