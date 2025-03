Benji Michel ja HJK kahden vuoden sopimukseen

27-vuotias yhdysvaltalainen hyökkääjä Benji Michel ja HJK ovat tehneet kahden vuoden mittaisen sopimuksen. Michel on pelannut yli 100 ottelua MLS:ssä ja omaa kokemusta myös Portugalin pääsarjasta.

– Benji on laadukas, nopea ja monikäyttöinen hyökkäyspään pelaaja, joka voi meidän systeemissämme pelata niin laidalla kuin kärjessäkin, HJK:n päävalmentaja Toni Korkeakunnas summaa.

HJK:n ja Michelin sopimuksen tekemisestä on jo useampi viikko, mutta työluvan saamisessa Suomeen on ollut haasteita. Michel on treenannut fysiikkavalmentaja Joni Ruuskasen ohjeistuksella jo toista kuukautta, ja lupaprosessi saatiin tällä viikolla lopulta siihen pisteeseen, että amerikkalainen pääsi Suomeen ja tiistaina ensimmäistä kertaa joukkueharjoituksiin.

Kansainvälinen pelaajasiirto on vielä kesken, mutta Michel pelaa Klubi-paidassa harjoitusottelussa jo tänään, kun HJK Klubi 04 kohtaa EPS:n Töölön Pallokenttä 3:lla klo 15.00.

Tämän vuoden alussa MLS:n pre-seasonilla Michel harjoitteli ja pelasi Nashville SC:n kanssa.

– Itse asiassa Nashville tarjosi sopimusta samalla viikolla, kun juttelin Peten (HJK:n urheilujohtaja Petri Vuorinen) kanssa, Michel kertoo.

MLS:ssä palkka olisi ollut parempi kuin Suomessa.

– Pidin Petrin ajatuksista ja visiosta. En ole koskaan arkaillut kokeilla jotain uutta tai mukavuusalueelta lähtemistä. Olisin voinut jäädä MLS:ään, mutta halusin mahdollisuuden pelata uudelleen Euroopassa. Suomessa pääsen pelaamaan mestaruudesta ja paikasta Konferenssiliigassa.

– Tietysti uuteen ympäristöön tottumiseen menee aina oma aikansa, mutta olen kunnossa ja valmis pelaamaan niin pian kuin mahdollista.

– Olen nopea, vahva ja etenkin joukkuepelaaja. Ehkä itse pelaan mieluummin kärjessä kuin laidalla, mutta olen aina valmis sille paikalle, jonne valmentaja minut käskee.

Michelin CV on vahva. Kotikaupunkinsa ja kasvattajaseuransa Orlando Cityn MLS-joukkueesta hänen tilillään on 118 ottelua ja 19 maalia. Portugalin liigassa Michel onnistui Aroucan paidassa maalinteossa kerran, mutta pelit katkesivat toukokuussa 2023 pitkää kuntoutusta vaatineeseen loukkaantumiseen. Keväällä 2024 vastuu Portugalissa jäi vähiin, ja Michel ja Arouca päättivät purkaa sopimuksensa. Viime kesänä hän palasi MLS-kentille Real Salt Lake Cityn paidassa loppuvuoden mittaisella sopimuksella.

Michelillä on lähipiirissään hyvä Suomen ja HJK:n sisäpiiritiedon kartuttaja.

– Niko Hämäläinen on hyvä kaverini. Pelaamme videopelejä yhdessä, itse asiassa eilen viimeksi Call of Dutyä. Kun olin jutellut Petrin kanssa, kysyin Nikon mielipidettä, koska hän pelasi täällä pari vuotta sitten. Hän kehui kovasti HJK:ta ja Suomea, sitä miten kaikki ovat täällä aina iloisia, vaikka sää on kylmä…

Klubin pukukopissa oli entuudestaan yksi tuttu mies, sillä Orlandon paidassa Michel on pelannut kolmesti Alex Ringiä vastaan. Lisäksi Teemu Pukin pelaajakortti (inform card) Fifassa teki Micheliin vaikutuksen 2020-luvun alussa Pukin Norwich-vuosina.

Maaotteluita Michelillä on kasassa kolme, USA:n U23-joukkueen olympiakarsinnoista. A-maajoukkueen treenipeliin hänet on kutsuttu kerran, mutta debyytti jäi tekemättä. Michelin vanhemmat ovat Haitista, joten periaatteessa hänellä on yhä mahdollisuus tulla kutsutuksi Haitin maajoukkueeseen.

– Olen muutaman kerran aiemmin kieltäytynyt Haitin kutsusta. Mikäli heillä on jatkossa kiinnostusta, olen ilmoittanut halukkuudestani liittyä maajoukkueeseen. Mutta aivan ensin minun pitää tietenkin Helsingissä todistaa ansaitsevani paikkani.

Benji Michel pukeutuu HJK:ssa pelipaitaan numero 99.