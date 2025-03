Kiuasvalmistaja Narvi jälleen palkittujen brändien joukossa

Vuonna 2023 brändipäivityksen tehnyt Narvi on uudistuksen jälkeen kasvanut myynnillisesti, saavuttanut suuremman markkinaosuuden, avannut uusia vientimaita ja nyt myös palkittu kansainvälisesti. Brändiuudistus toteutettiin yhdessä Ellun Kanojen kanssa.

Vuonna 2024 sauna- ja wellness-toimialan johtava julkaisu Schwimmbad + Sauna palkitsin Narvin toimialan parhaana brändinä. Tämä oli raumalaisyhtiölle merkittävä tunnustus tehdystä työstä ja kasvatti Narvin markkinaosuutta Euroopassa.

Palkitsemiset saivat jatkoa 26.3.2025 Lontoossa järjestetyssä Transform Awardsissa, jossa Narville myönnettiin kultaa kategoriassa Best Brand Evolution ja hopeaa kategoriassa Best Visual Identity from the Lifestyle and Wellbeing sector.

- Markkinahaastajana olemme erityisen ylpeitä siitä, että kotimaassa tunnettu brändimme huomioidaan nykyään myös ulkomailla. Viennin osuus Narvin myynnistä kasvaa joka vuosi ja suuri kiitos siitä kuuluu terävöitetylle brändi-ilmeelle, kertoo Narvi Oy:n myyntijohtaja Jesse Hämäläinen.

Koko sauna-ala on nyt valtavassa nosteessa

Suomalainen sauna on vahvasti esillä myös muista syistä. KAJ:n voitto Ruotsin Melodifestivalenissa tuo saunalle vahvaa ja autenttista huomiota kevään aikana. Aiemmin sauna nautti huomiosta terveysvaikutusten johdosta. Narvi ei ole mukauttanut markkinointiaan hetkittäisten trendien myötä, vaan on kulkenut omaa, rentoutumislähtöistä polkuaan.