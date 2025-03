OSAOn automaalarit saivat huippulaitteiston – digitalisaatio nostaa automaalausopetuksen uudelle tasolle

Koulutuskuntayhtymä OSAO ja pinnoitevalmistaja PPG ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2016, jolloin PPG valittiin ensimmäisen kerran kilpailutuksessa OSAOn autoalan maalintoimittajaksi. Päivittäisessä yhteistyössä kumppani on PPG:n suomalainen maahantuoja Cora Refinish Oy.

Nyt pitkään jatkunut kokonaisvaltainen kumppanuus nousee uudelle tasolle, kun PPG lahjoitti Automaalauksen teknologiat ja tulevaisuus -tapahtumassa OSAOn Haukiputaan yksikölle älykkään ja tarkan MOONWALK®-automaalinsekoitusjärjestelmän, joka tuo uusimman teknologian opiskelijoiden käyttöön.

Noin 60 000 euron arvoiseen lahjoitukseen kuuluvat laitteiston lisäksi uusimmat digitaaliset työkalut ja järjestelmät.

Uuden MOONWALK®-laitteiston myötä OSAOn autoalan koulutus siirtyy kertaheitolla nykyaikaan ja alan kehityksen kärkeen, luonnehtii autoalan koulutuspäällikkö Sauli Turpeinen.

“Pääsemme opetusmaailmassa samalle tasolle alan huipputoimijoiden kanssa”, hän sanoo.

PPG:n yhteistyö OSAOn kanssa on osa yhtiön globaalia sitoutumista koulutuksen ja työvoiman kehittämiseen. Yritys tekee oppilaitosyhteistyötä edistääkseen ammattiosaamisen arvostusta ja lisätäkseen kiinnostusta maalausalaan hyvänä uravaihtoehtona. Lisäksi se haluaa varmistaa, että opiskelijoilla on pääsy nykyaikaiseen teknologiaan ja ajankohtaiseen koulutukseen.

“Tukemalla OSAOn kaltaisia ammatillisia oppilaitoksia innovatiivisilla ja kestävillä teknologioilla haluamme vastata kasvavaan tarpeeseen ammattitaitoisten työntekijöiden kouluttamisessa niin valmistus- kuin pintakäsittelyalalla", sanoo PPG:n Pohjoismaiden markkinointipäällikkö Henrik Friis.

"Seuraavan sukupolven osaajien tukeminen on yksi PPG:n ydintehtävistä”, hän lisää.

Digitaalisuus tuo uutta tehokkuutta automaalaukseen

Automaalarin ammatissa kysytään tarkkuutta, hyvää silmän ja käden yhteiskoordinaatiota sekä erinomaista värisilmää, kuvailee automaalauspuolen lehtori Harri Käpylä. Myös vaatimukset tehokkuudesta ja tuottavuudesta ovat kasvaneet, ja niihin vastauksia ovat MOONWALK® ja digitalisaatio.

“Kyse ei ole vain maalien sekoittamisesta, vaan koko automaalauksen tehokkaammasta prosessoinnista. Voimme mitata oikean värisävyn jo auton vieressä ja siirtää sen suoraan koneelle. Saamme työntekoon uutta joustavuutta, ja nyt voimme näyttää opiskelijoille, mitä autonmaalaus voi jouhevimmillaan olla”, Harri kertoo.

”AI on tullut alalle, mutta kädentaitoja tarvitaan vielä pitkään. Tekoäly ja robotit voivat sopia esimerkiksi tuhansien autojen samanlaisiin takuukorjauksiin. Tekoäly vaatisi hyvin paljon koulutusta jokaisen auton ja jokaisen eri korjaustyypin kohdalla, mikä tekee sen ja robottien käytöstä yleiskorjauksissa vielä erittäin haastavaa”, sanoo Henrik.

Haukiputaan yksikössä Automaalauksen teknologiat ja tulevaisuus -tapahtumassa OSAOlle luovutettu laitteisto laskee tarvittavan maalimäärän erittäin tarkasti. Opiskelijan ei tarvitse enää arpoa, tekeekö hän maalia 200 vai 600 grammaa – tai jotain siltä väliltä.

“Myös värisävyjen tarkkuus paranee. Kun maalia sekoittava ihminen pystyy gramman kymmenesosien tarkkuuteen, uusi kone tekee työnsä sadasosagramman tarkkuudella”, sanoo Sauli.

Henrikin mukaan värisävyjen kehitystä ohjailevat autovalmistajat ja heidän toiveensa, joihin PPG:n tapaiset valmistajat pyrkivät tuotteillaan vastamaan.

”Ajankohtaisia trendejä ovat yhä kehittyneemmät värisävyt ja kolmikerrosmaalaukset sekä läpikuultavat, näyttävät sävyt”, hän sanoo.

Alan digitalisaatiota ja teknologista kehitystä voidaan tarkastella tehokkuuden lisäksi myös kestävän kehityksen ja ympäristön näkökulmasta. Oikeat maalimäärät ja tarkat sävyt auttavat pääsemään haluttuun lopputulokseen kerrasta, mikä tarkoittaa vähäisempää materiaalinkulutusta, pienempää hävikkiä sekä energiansäästöä.

“Virheiden määrä vähenee. Toki oppilaitosmaailmassa harjoitellaan asioita ja tehdään paljon toistoja. Siihen meillä on jo aiemmassa hankkeessa hankittu automaalaussimulaattori, jolla opetellaan perusasioita täysin virtuaalisesti – virtuaalilasit silmillä ja ruisku kourassa”, kertovat Sauli ja Harri.

“Simulaattoriharjoittelussa on sekin hyvä puoli, että se vähentää jännitystä, kun opiskelija siirtyy myöhemmin maalauskammioon oikean ruiskun kanssa.”

Vihreä korjaaminen on kilpailutekijä

Alan tulevaisuudennäkymistä kertoessaan Henrik mainitsee vakuutus- ja leasingyhtiöiden tarpeet. Ensinnäkin ne etsivät kumppaneikseen korjaamoja, jotka tekevät työtä kestävällä tavalla.

“Tämä tarkoittaa energian kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen minimointia. Vihreä korjaaminen tulee olemaan keskeinen kilpailutekijä”, hän sanoo.

Toinen vakuutus- ja leasingyhtiöille tärkeä seikka on nopea korjausaika, joka minimoi esimerkiksi huollon sijaisautojen kustannuksia.

”Meille on tärkeää auttaa korjaamoja tekemään nopeampia ja kerralla oikein suoritettuja korjauksia. PPG:n maalit, teknologia ja digitaalinen järjestelmä mahdollistavat tehokkaan korjausprosessin, jossa jokaisen auton korjauksen eteneminen nähdään reaaliaikaisesti. Silloin työn pullonkauloja ei synny.”

Kolmantena trendinä Henrik mainitsee sähköautojen lisääntymisen etenkin Pohjoismaissa, mikä vähentää mekaanisten korjausten tarvetta. Kehitys pakottaa korjaamot ja maalarit löytämään uusia tulonlähteitä, joita ovat esimerkiksi asiakkaille lisäpalveluna tarjottavat pienten alueiden erikoiskorjaukset.

OSAOn ajoneuvoalassa on vetovoimaa

PPG:n ja OSAOn yhteistyö vahvistaa osaamista ajoneuvoalan pintakäsittelyssä tarjoamalla huipputason koulutusosaamista ja digitaalisia työkaluja. Yhtenä tavoitteena on houkutella uusia nuoria maalausalalle ja valmistella heitä nopeasti kehittyvän alan haasteisiin. Tässä digitalisaatio on tärkeä tekijä.

Maaliskuussa päättyneessä yhteishaussa OSAOn ajoneuvoala kiinnosti hakijoita: ajoneuvoalalle Haukiputaalle valitaan 100 opiskelijaa, ja ensisijaisia hakijoita oli enemmän kuin aloituspaikkoja.

OSAOn automaalarit ovat menestyneet ammattitaidon SM-kilpailussa Taitaja-tapahtumassa. Viime vuoden ammattitaidon MM-kilpailu WorldSkillsissä OSAOn opiskelija sijoittui hienosti kymmenen parhaan joukkoon. Onpa OSAO myös palkittu edistyksellisenä autoalan koulutuksen järjestäjänä, joka kehittää alan koulutustoimintaa oppimisen, toimintaympäristön muutosten ja teknologian kehittymisen näkökulmasta.

OSAOsta valmistuneet automaalarit ovat työllistyneet alan töihin kohtuullisen hyvin.

“Oulussa vapaita työpaikkoja on rajallisesti, mutta koko Pohjois-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla työtilanne on hyvä, ja osaavista maalareista on jopa pulaa”, sanoo Harri.

Suomessa vain noin kymmenellä oppilaitoksella on järjestämislupa automaalarin koulutukseen. OSAOta lähimmät koulutuspaikkakunnat ovat Rovaniemi ja Kuopio.

“Automaalarin koulutus ja ajoneuvoalan koulutus laajemminkin antaa monenlaisia valmiuksia työelämään. Esimerkiksi teollisuudessa moni ala työllistää maalareita ympäri Suomea, ja kysyntää on myös Ruotsin puolella. Oulun seudulle on tulossa useita isoja investointeja ajoneuvomaalaus-alalle”, tietää Sauli.