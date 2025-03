Äänestämään museoon, laskettelurinteeseen tai vaikka yhteysalukselle – kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa 2. huhtikuuta!

Julkaisuvapaa 31.3. klo 1

Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 2. huhtikuuta, ja äänestäjille on tänä vuonna tarjolla lähes tuhat äänestyspaikkaa ympäri Suomen.

Ennakkoäänestys kasvattaa suosiotaan

Ennakkoäänestys on ollut käytössä jo vuodesta 1972 eli yli 50 vuotta, ja sen suosio on jatkuvasti kasvanut. Vuoden 2021 kuntavaaleissa ennakkoon äänesti 33,1 prosenttia kaikista äänioikeutetuista ja peräti 60,0 prosenttia vaaleihin osallistuneista.

Erityisesti eläkeläiset hyödyntävät ennakkoäänestystä – viime vaaleissa he muodostivat 45,1 % kaikista ennakkoon äänestäneistä.

Ennakkoäänestysaktiivisuus vaihtelee suuresti kuntien välillä. Vuoden 2021 kuntavaaleissa ennakkoäänestäneiden osuus vaihteli Korsnäsin kunnan 14,3 prosentista Lestijärven kunnan 58,2 prosenttiin.

Ennakkoäänestyspaikkojen määrä kasvanut

Kunnissa on kaikkiaan 958 ennakkoäänestyspaikkaa. Määrä on kasvanut hieman edellisistä kuntavaaleista. Samoissa ennakkoäänestyspaikoissa voi äänestää sekä kunta- että aluevaaleissa. On mahdollista myös äänestää ennakkoon vain toisissa vaaleissa ja varsinaisena äänestyspäivänä 13.4. toisissa vaaleissa.

Kunnissa on keskimäärin kolme ennakkoäänestyspaikkaa, mutta määrä vaihtelee suuresti kunnittain. Eniten ennakkoäänestyspaikkoja on Helsingissä (35), mutta 114 kunnassa on vain yksi ennakkoäänestyspaikka. Asukkaita yhtä äänestyspaikkaa kohti on eniten Espoossa (26 699) ja vähiten Utsjoella (379). Keskimäärin yhtä ennakkoäänestyspaikkaa kohden on 4 365 asukasta.

Vähintään 10 ennakkoäänestyspaikkaa on 18 kunnassa, jotka ovat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta yli 50 000 asukkaan kaupunkeja. Poikkeuksena on varsinaissuomalainen, runsaan 10 000 asukkaan saaristokaupunki Parainen, josta on tarjolla 11 ennakkoäänestyspaikkaa, niiden joukossa myös yhteysaluksia.

Ennakkoäänestä maalla, merellä tai vaikka maailman toisella laidalla

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa – myös ulkomailla! Toisin kuin varsinaisena vaalipäivänä, ennakkoon äänestäessä ei tarvitse olla oman kotikunnan alueella, vaan äänestämään voi poiketa vaikka lomamatkan varrella. Mukaan tarvitsee vain henkilötodistuksen.

Ulkomailla ennakkoäänestyksen järjestämisestä vastaa oikeusministeriö, Suomessa puolestaan kunnat.

Yleisimmät ennakkoäänestyspaikat

Kirjastot: 220 ennakkoäänestyspaikkaa yhteensä 112 kunnassa. Kauppakeskukset tai muut kaupalliset tilat: 165 ennakkoäänestyspaikkaa 67 kunnassa. Kunnan- tai kaupungintalot: 154 ennakkoäänestyspaikkaa 151 kunnassa. Koulut ja oppilaitokset: 100 ennakkoäänestyspaikkaa Muut kunnan virastot tai laitokset: 69 ennakkoäänestyspaikkaa Kunnan palvelukeskukset ja palvelupisteet: 41 ennakkoäänestyspaikkaa





Lisäksi tarjolla on 79 liikkuvaa äänestyspaikkaa yhteensä 73 kunnassa:

Liikkuvat äänestysautot löytyvät 71 kunnasta yhteysaluksilla voi äänestää Paraisilla ja Kemiönsaarella.





Liikkuvia äänestyspaikkoja on niin pienissä kuin suurissakin kunnissa, mutta selkeästi eniten Kymenlaakson ja Kainuun alueella. Maakunnista Lappi pitää kolmatta sijaa, ja sen perässä tulevat Pohjois-Karjala ja Pohjanmaa. Liikkuvia ennakkoäänestyspalveluita sen sijaan ei ole tarjolla Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Karjalassa.

Missä sinä aiot äänestää?

Löytyykö sinun äänestyspaikkasi lähikirjastosta, kauppakeskuksesta – vai kenties ihan yllättävästä paikasta?

Ennakkoon voit äänestää:

kotimaassa: 2. - 8.4.2025

ulkomailla: 2. - 5.4.2025



Voit äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa tai ulkomailla. Mukaan tarvitset vain henkilöllisyystodistuksen. Tarkista ennakkoon ennakkoäänestyspisteen aukioloajat! Tarkat sijainnit ja aukioloajat löytyvät osoitteesta www.vaalit.fi sekä kuntien verkkosivuilta.

Vaalipäivänä 13.4.2025 äänestät vain omassa äänestyspaikassasi, joka ilmoitetaan sinulle postitse tai Suomi.fi-palvelun kautta lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa.

Lisätietoja:

Tutustu tarkemmin ennakkoäänestyspaikkoihin ja oheisesta taustamateriaalista.

Lisätiedot ja haastattelut

Marianne Pekola-Sjöblom

tutkimuspäällikkö

puh. 050 337 5634

marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi