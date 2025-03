KHO: Liikennevakuutuskeskuksen toimintatavat terveystietojen käsittelyssä ovat lainmukaisia

KHO:n ratkaisu liittyy Tietosuojavaltuutetun (TSV) joulukuussa 2021 Liikennevakuutuskeskukselle (LVK) antamaan huomautukseen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesta toiminnasta, jonka mukaan LVK on rikkonut toimintatavallaan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) tietojen minimoinnin periaatetta. Samalla Tietosuojavaltuutettu määräsi Liikennevakuutuskeskukselle 52 000 euron hallinnollisen seuraamusmaksun.

Asiassa oli kysymys myös siitä menettelystä, jossa korvauskäsittelyssä välttämättömiä tietoja arvioidaan. KHO totesi, ettei LVK ole toiminut tietosuoja-asetuksen vastaisesti hankkiessaan tietoja.

-Ennakkopäätöksenä annettu ratkaisu on merkittävä koko vakuutusalan kannalta. Päätös vahvistaa, että vakuutusyhtiöillä on jatkossakin oikeus saada kaikki korvauskäsittelyssä välttämättömät tiedot oikean ja perustellun vakuutusoikeudellisen ratkaisun tekemiseksi, Liikennevakuutuskeskuksen lakiasiainjohtaja Visa Kronbäck sanoo.

KHO:n mukaan liikennevakuutuslain sääntely on rakennettu niin, että se itsessään toteuttaa tietosuoja-asetuksen periaatteita, kuten tietojen minimointi- ja kohtuullisuusperiaatetta. KHO:n ratkaisu korostaa, että Liikennevakuutuskeskuksen ja vakuutusalan vakiintunut tapa pyytää hoitomerkinnät laskutettavista hoitokäynneistä on oikea ja lainmukainen. Tietopyynnön yksilöintivaatimus korostuu, mitä laajempi tietopyyntö on.

-KHO:n vahvistama linja on myös korvauksenhakijan etu. Hakija saa oikeudenmukaisen päätöksen, joka perustuu riittävään ja faktuaaliseen selvitykseen. Lisäksi hänen ei tarvitse itse toimittaa potilasasiakirjoja vakuutusyhtiölle, Kronbäck toteaa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätös