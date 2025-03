Rittal ja Enico tiivistävät yhteistyötään laajan energianvarastointiratkaisusopimuksen myötä

Rittal ja Enico ovat allekirjoittaneet 26.3.2025 sopimuksen Battery Energy Storage System (BESS)-ratkaisuista. Sopimuksen myötä Rittal toimittaa Enicolle seuraavien vuosien aikana huomattavan määrän Blue e -nestejäähdytysyksikköjä. Vaikka Enico on aloittanut toimintansa vasta muutama vuosi sitten, se on kasvanut nopeasti ja vakiinnuttanut asemansa edelläkävijänä modulaaristen ja skaalautuvien energian varastointiratkaisujen kehittäjänä ja toimittajana. Rittalin ja Enicon yhteistyöllä onkin merkittävä vaikutus tämän kasvun jatkuvuuden mahdollistajana. Rittal on toimittanut Enicolle jäähdytysyksiköitä jo muutaman vuoden ajan, mutta uuden sopimuksen myötä yhteistyö siirtyy aivan uudelle tasolle.

Enicolle on tärkeää tehdä uusiutuvasta energiasta helposti hyödynnettävä resurssi yrityksille sähköenergian varastoinnin avulla tarjoamalla kustannustehokkaita ja korkealaatuisia energian varastointiratkaisuja esimerkiksi teollisuuden kiinteistölle sekä energian tuottajille. Rittalilla on merkittävää kokemusta teollisuuden aloilta, ja se voi yhteistyökumppanina tarjota Enicolle oikeat, turvalliset ja tehokkaat ratkaisut energianvarastoinnin jäähdytykseen. Rittal on luotettava toimija, jolla on tehokkaat jäähdytyslaitteet sekä osaavaa huoltohenkilöstöä. Enicolle olikin tärkeää löytää yhteistyökumppani, joka on eurooppalainen toimija ja tarjoaa eurooppalaista teknologiaa.

"Meille Enicolla on tärkeää yhteistyökumppaneiden luotettavuus ja teknologinen osaaminen, joka tukee meitä omassa skaalautumisessa. Myös kasvuvauhdissa on pystyttävä varmistamaan asiakkaille paras käytettävyys. Lisäksi koemme, että on yhteiskunnallisesti merkittävää pystyä tarjoamaan eurooppalaista teknologiaa. Ratkaisumme linkittyvät yhä useammin kriittiseen infraan, jolloin lähellä olevilla kumppaneilla on tärkeä rooli myös huoltovarmuuden takaamiseksi," kertoo Enicon toimitusjohtaja Marko Lähteenmäki. " RITTALin palvelut kattavat useita teollisuudenaloja ja etsimme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia kasvavilla liiketoiminta-alueilla. Luonnollisesti, etsimme kasvuhakuisia ja kestäviä liiketoimintamalleja. Maailmamme tarvitsee uusiutuvaa energiaa, sekä kasvavan energiantarpeen kattamiseksi, että CO2-jalanjäljen vähentämiseksi. Tämän vaatimuksen tukeminen on yksi keskeisistä painopisteistämme. Olemme solmineet ENICON kanssa sopimuksen teknologiayhteistyöstä rakentaaksemme huippumoderneja ja tehokkaita akkuenergian Battery Energy Storage System (BESS)-varastointijärjestelmiä, jotka mahdollistavat perinteisen energian korvaamisen uusiutuvalla energialla. Tämä on hyväksi ympäristöllemme ja parantaa samalla Euroopan energiainfrastruktuuria, " sanoo Rittalin jäähdytysratkaisut-liiketoimintayksikön johtaja Lars Platzhoff.

Energiavarastot ovat välttämättömiä energiamurroksen onnistumisen kannalta, jotta mahdollinen tuuli- ja aurinkovoimalla tuotetun sähkön ylikapasiteetti voidaan ottaa käyttöön ja pitää verkko tasapainossa. Kansainvälinen energiajärjestö (IEA) ennustaakin varastointiteknologioihin tehtävien investointien kasvavan räjähdysmäisesti. Suomella on mahdollisuus vahvistaa merkittävästi Euroopan uusiutuvan energian tuotantoa. Tällä olisi merkitystä paitsi Suomen kilpailukyvyn, päästötavoitteiden että Suomen kansallisen turvallisuuden näkökulmasta.