Agri-INNO 2025 palkitsee 10 000 eurolla maatalousalan innovaation: haku on avattu

Agri-INNO-palkinto annetaan henkilölle, ryhmälle, yhteisölle tai yritykselle, joka on kehittänyt innovaation, joka tuo maataloustoimialalle positiivista imagoa ja josta voi kehittyä kansainvälisestikin merkittävä tuote tai palvelu. Palkinnonsaajan valitsee tuomaristo, jossa on edustajat Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitosta MTK:sta, Maaseudun Tulevaisuudesta, ProAgriasta, Suomen Messuilta ja Työtehoseurasta. Palkinto jaetaan vuosittain, parittomina vuosina KoneAgriassa ja parillisina vuosina MaatalousKonemessuilla. Palkinto jaetaan nyt seitsemättä kertaa.



Tuomaristo valitsee palkinnonsaajan. Vuonna 2025 raatiin kuuluvat toiminnanjohtaja Jyrki Wallin Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:sta, päätoimittaja Jouni Kemppainen Maaseudun Tulevaisuudesta, toimitusjohtaja Harri Mäkivuokko ProAgria Keskusten Liitosta, toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen Suomen Messuilta ja toimitusjohtaja Teemu Hassinen Työtehoseurasta.



Tuomaristo ottaa arvioinnissa huomioon muun muassa seuraavia asioita: Palkinnon saaja on toiminnallaan ja asiantuntemuksellaan edistänyt innovaation syntymistä tai kehittänyt innovaation, josta on mahdollista kehittää merkittävä tuote tai palvelu. Innovaatio on edistänyt toimialan tuottavuutta tai kestävää kehitystä. Palkinnon saaja on tehnyt innovaatiota tunnetuksi kotimaassa ja ulkomailla.



Hakijoiden joukosta valitaan finalistit, jotka esittelevät innovaationsa KoneAgriassa tuomaristolle ja yleisölle. Tuomaristo päättää esittelyiden perusteella voittajan. Loppusuoralle valitaan enintään viisi innovaatiota.



Ehdotukset perusteluineen voi lähettää 2.4. – 15.9.2025 lomakkeella, joka löytyy verkkosivuilta www.koneagria.fi

Suora linkki: https://link.webropolsurveys.com/S/552CA6E6A4CDD834



Palkinnon saajaksi voi myös ehdottaa omaa yritystä tai itseään.

Palkinnon saajat 2019-2024

Vuonna 2019 GrainSense, joka on kehittänyt kädessä pidettävän viljalaatua analysoivan mittalaitteen.

Vuonna 2020 Soil Scoutin perustaja Johannes Tiusanen, joka on kehittänyt kokonaan maanalaisia langattomia maaperäantureita, joiden avulla päästään seuraamaan maaperän kosteus-, lämpötila- ja suolapitoisuusolosuhteita.

Vuonna 2021 Tracegrow, joka on kehittänyt kiertotalousinnovaation paristokierrätykseen.

Vuonna 2022 Nordic Caraway, joka on kehittänyt Antibioottisen kuminaöljyn

Vuonna 2023 EOD Oy ja innovatiivinen Nanoboost® -happinanokuplageneraattori

Vuonna 2024 Spogen.ai, joka on kehittänyt puhuvan tekoälyavustajan

Maa- ja metsätalousammattilaisten vuoden tärkein tapahtuma lokakuussa



KoneAgria on joka toinen vuosi järjestettävä tärkeä maa- ja metsätalousalan ammattilaisten tapahtuma. Suomen Messut Oyj järjestää KoneAgria 2025 -tapahtuman ProAgria Tapahtumat Oy:n toimeksiannosta torstaista lauantaihin 9. – 11.10.2025 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. KoneAgriassa jaetaan Agri-INNO-palkinnon lisäksi Tuottajalle kiitos -stipendit ja Maaseudun Puolesta -kunniamaininnat.



Suomen Messusäätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka tukee suomalaista osaamista ja elinkeinoelämää, jakaen vuosittain noin 500 000 €:n arvosta avustuksia, apurahoja ja tunnustuspalkintoja. Säätiön avustuksilla pyritään vastaamaan aikamme merkittäviin haasteisiin ympäristön, väestömuutoksen, teknologian &digitalisaation, talouden ja kaupungistumisen alueilla.

Lisätietoja:

ProAgria Tapahtumat Oy:n hallituksen puheenjohtaja, näyttelyjohtaja Henri Honkala, puh. 040 8277 100, henri.honkala@proagria.fi

Suomen Messut Oyj, konseptikehittäjä Leo Potkonen, puh. 045 665 8577, leo.potkonen@messukeskus.com

ProAgria Keskusten Liitto, yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja Suvi Anttila, puh. 040 560 8551, suvi.anttila@proagria.fi

Suomen Messut Oyj, viestinnän asiantuntija Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com

