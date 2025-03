Keski-Suomen hyvinvointialue hakee hankerahoitusta nuorten huumekuolemien ehkäisemiseksi

Keski-Suomen hyvinvointialue hakee valtionavustusta vuosille 2025–2027 Sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) nuorten huumekuolemien ehkäisemiseksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) koordinoi avustuskokonaisuutta.

Keski-Suomen hyvinvointialueen hakema rahoitus on 437 245 euroa. Rahoitus myönnetään harkinnanvaraisesti ilman omarahoitusosuutta. Avustuksen tarkoituksena on kattaa kustannuksia, jotka kertyvät huumekuolemien ehkäisyn menetelmien, huumeiden käytön varhaisen tunnistamisen sekä tuen ja hoidon koordinaatiosta ja sisällön kehittämisestä.

Huumemyrkytyskuolemat ovat lisääntyneet huomattavasti

Viimeisimmät eli vuoden 2023 tilastot osoittavat, että huumemyrkytyskuolemien määrä on Suomen mittaushistorian korkein. Huumemyrkytyskuolemiin menehtyi yhteensä 253 henkilöä, joista 89 oli alle 25-vuotiaita. Huumemyrkytyskuolemat ovat nousemassa yleisimmäksi tapaturmaiseksi kuolinsyyksi alle 25-vuotialla nuorilla.

– On todettu selkeä tarve kehittää huumeita käyttäville alle 25-vuotilaille nuorille suunnattuja päihde- ja riippuvuuspalveluita Keski-Suomessa sekä erityisesti selkeyttää eri toimijoiden vastuita. Lastensuojelun tietoon on viime vuosina tullut enenevissä määrin 16–17-vuotiaita nuoria, joilla on todella kovien huumeiden käyttöä. Nuoret eivät välttämättä ole minkään palvelun piirissä ennen lastensuojelua, ja riippuvuus päihteisiin on vahva heidän tullessaan lastensuojelun asiakkuuteen, toteaa sijais- ja jälkihuollon palvelupäällikkö Piritta Huttunen Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Toimintamalli tukemaan huumeita käyttäviä nuoria

Hankkeen tavoitteena on selkeyttää Keski-Suomen hyvinvointialueella alle 25- vuotiaiden nuorien monialaista päihde- ja riippuvuushoitoa ja ehkäistä nuorten huumekuolemia. Hankkeessa kohderyhmänä ovat keskisuomalaiset, alle 25-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset, joilla on huumausaineiden kokeilua ja käyttöä. Erityisenä kohderyhmänä ovat sijaishuollosta jälkihuoltoon siirtyvät täysi-ikäisyyden molemmin puolin olevat 17–19-vuotiaat nuoret.

– Hankkeessa luodaan ja kuvataan monialainen ja jalkautuvaa työtä sisältävä toimintamalli huumeita käyttäviä alle 25-vuotiaita nuoria tukien. Mallissa huomioidaan vahva terveydenhuollon ja sosiaalihuollon välinen yhteistyö ja eri tahojen vastuut sekä työntekijöiden jalkautuvuus nuorten pariin ja virka-ajan ulkopuolella tapahtuva tuki, kertoo nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden palvelupäällikkö Hanna Hämäläinen.

Lisäksi hankkeen aikana pilotoidaan Jyväskylän alueella nuorten pariin kohdentuvaa liikkuvaa ja jalkautuvaa työtä erityisesti virka-ajan ulkopuolella kahden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen voimin. Myös terveys- ja turvallisuusneuvontaa sekä ammattilaisten osaamista vahvistetaan.