Johanna Mantere nimitetty erityisavustajaksi

Henriksson på de centerliberala partiernas toppmöte i Paris: "Använd de frysta ryska tillgångarna för att stöda Ukraina nu" 24.3.2025

Svenska folkpartiets Europaparlamentariker och Renew Europes vice ordförande Anna-Maja Henriksson betonade vikten av handling, samarbete och politiskt mod i sitt tal under det centerliberala toppmötet Democracy and Liberties Summit i Paris på måndagen den 24 mars. Hon underströk att Europas säkerhetsmodell just nu utmanas på ett grundläggande sätt och att Rysslands brutala krig mot Ukraina fortsätter.