Tätäkö Orpon hallitukselle tarkoittaa inhimillisyys?

”Orpon oikeistohallitus on päättänyt hakea säästöjä yhteiskunnan kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien palveluista. Puhutaan siis lastenkodeista ja ikäihmisten kotihoidosta. Orpo sanoi eilen kyselytunnilla, että hallitus on hakenut leikkauksille inhimillisemmän kohteen. Miten lapsilta, nuorilta, vammaisilta ja vanhuksilta leikkaaminen on inhimillinen vaihtoehto”, kysyy Demarinaisten puheenjohtaja ja kansanedustaja Helena Marttila.

Hallitus hakee säästöjä lastensuojelusta muun muassa vähentämällä lastensuojelulaitoksissa öisin olevan henkilöstön määrää. Marttila muistuttaa, että Suomessa karkaa lastenkodeista jopa satoja lapsia vuodessa ja nämä nuoret saattavat pahimmillaan joutua hengenvaaraan. Henkilöstön määrää lastenkodeissa tulisi enemminkin lisätä kuin vähentää.

Leikkauksien sijaan perheitä tulisi tukea oikea-aikaisesti ja panostaa ennaltaehkäisyyn. Marttila epäilee, että nyt pimitetyt sadan miljoonan säästöt kohdistuvat nimenomaan ennaltaehkäiseviin palveluihin, kuten tukiperhetoimintaan. Myös neuvolatoiminta on julkisuudessa olleiden tietojen mukaan mahdollinen säästökohde.

”Olen itse tehnyt pitkän uran sosiaalialalla, muun muassa lastenkodissa, ja nähnyt mitä työ on käytännössä. Yhteiskunta epäonnistuu jo nyt suojelun tarpeessa olevien lasten turvaamisessa ja lapsia jonottaa lastensuojeluun. Oikeistohallituksen leikkaukset sosiaaliturvaan lisäävät entisestään perheiden ahdinkoa ja tutkitusti köyhyys lisää lastensuojelun tarvetta. Ja mikä on hallituksen vastaus tähän? He leikkaavat lisää! Huhtikuun vaaleissa on mahdollisuus äänestää reilumman vaihtoehdon puolesta. Ennakkoäänestys alkaa jo ensi viikolla”, sanoo Marttila.