SDP:n Pia Viitanen: Hallituksen leikkaukset kotitalousvähennykseen heikentävät ikäihmisten palveluita

— Surullinen totuus on kuitenkin se, että hallitus on ensin omilla leikkauksillaan heikentänyt vähennystä ja näin esimerkiksi vaikeuttanut monen ikäihmisen palveluiden saamista ja samalla on tehty isoa vahinkoa kasvulle ja erityisesti naisvaltaisten palvelualojen työllisyydelle, Viitanen moittii.

Kotitalousvähennyksen avulla on tuettu yrittäjyyttä ja työllisyyttä, mutta myös ikäihmisten mahdollisuutta asua kotona sekä tätä kautta vahvasti myös tasa-arvoa. Sillä on mahdollistettu monelle hankkia kotiin arjen kannalta välttämättömiä palveluita tai esimerkiksi teettää remontteja.

Väestö vanhenee ja hoito- ja hoivatyön tarve kasvaa, siksi SDP on esittänyt, että jatketaan hoiva- ja hoitotyön korkeampaa vähennyskelpoisuuden kokeilua, mutta tämä ei hallituspuolueille käynyt. Samalla vähennys tulisi ulottaa koskemaan myös asunto-osakeyhtiöitä eli kerros- ja rivitaloihin, kuten myös Sarkomaa nosti esille.

— SDP on tätä myös esittänyt ja annamme tälle ajatukselle täyden tuen, ja toivomme että hallitus ottaa tästä koppia. Kannustan Sarkomaata painamaan tätä läpi riihessä, sillä näinä aikoina on järkevää tukea kotien peruskorjauksia ja näin myös asunto-osakeyhtiöiden asukkaat saisivat tasavertaisen aseman, Viitanen jatkaa.

— Ikäihmisten mahdollisuuksia saada palveluja ja asua omassa kodissaan tulee tukea. Jos hallitus haluaa todella tukea ikäihmisiä, niin ensimmäinen askel tulee olla leikkausten peruminen, Viitanen päättää.