Adlercreutz: Eduskunta otti kantaa eheytyshoitoja vastaan

Tänään eduskunta on hyväksynyt aloitteen, joka tähtää eheytyshoitojen kieltämiseen ja joka perustuu yli 50 000 kansalaisen allekirjoittamaan kansalaisaloitteeseen Ihminen on kokonainen – kielletään eheytyshoidot. Näiden hoitojen tarkoituksena on muuttaa henkilön seksuaalista suuntautumista tai sukupuoli-identiteettiä. Ne kohdistuvat erityisesti seksuaalivähemmistöihin, transhenkilöihin ja intersukupuolisiin henkilöihin.