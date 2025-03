Plan avasi hätäapukeräyksen Myanmarin maanjäristyksen uhrien auttamiseksi

Kansainvälinen Plan on lähettänyt Myanmarin hätäapuun jo 300 000 euroa. Suomen Plan on valmiina lähettämään hätäapurahastostaan 50 000 euroa Myanmarin maanjäristyksen koettelemien yhteisöjen auttamiseksi.



”Tilannekuva on vielä epäselvä, mutta jo nyt on varmaa, että kyseessä on valtava katastrofi. Hätäapua tarvitaan kipeästi. Planin vahvuus humanitaarisessa työssä on, että olemme valmiiksi paikan päällä ja tunnemme yhteisöt, joten voimme ryhtyä avustustyöhön nopeasti”, sanoo Plan International Suomen ohjelmatyön johtaja Annukka von Kaufmann.



”Henkiä pelastavan avun lisäksi Planilla on erityisosaamista lasten suojelusta ja tyttöjen erityistarpeisiin vastaamisesta”, von Kaufmann täydentää.



Plan International Suomi avasi perjantaina hätäapukeräyksen maanjäristyksen uhrien auttamiseksi. Perjantaialkuiltaan mennessä lahjoituksia on kertynyt muutamassa tunnissa yli 20 000 euroa.



Myanmarin Planin maajohtaja Haider W. Yaqub ja katastrofivalmiuden ohjelmapäällikkö Su Ei Nandar ovat median haastateltavissa. Molemmat puhuvat englantia ja suuntaavat lauantaina Yangonista Mandalayhin.

Haastattelupyynnöt:



Kansainväliset asiantuntijat: Plan International Suomen viestintäjohtaja Anna Könönen, anna.kononen@plan.fi, +358 50 555 8098

Keräys: Plan International Suomen varainhankinnan johtaja Nora Huhta, nora.huhta@plan.fi, +358 753 0250

Keräyksen tiedot:



plan.fi/hataapurahasto/

Tue Planin hätäaputyötä tekstaamalla sana KRIISI numeroon 16155 (lahjoitat 20 €) tai lahjoita valitsemasi summa MobilePaylla numeroon 80500.