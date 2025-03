Kannelmäessä rakennetaan uutta koulurakennusta

Koulu sijaitsee viher- ja virkistysalueen sekä omakotitaloalueen välissä. Välituntipiha, joka säilytetään osittain luonnontilaisena ja aitaamattomana, muodostaa luontevan jatkeen viheralueelle. Uusi koulurakennus suojaa koulun pihaa läheisen Hämeenlinnanväylän ääniltä ja pölyltä. Ajoneuvot ohjataan koulun tontille vain sen itäosasta.



Koulurakennus on Runonlaulajantien puolelta kaksikerroksinen ja pihan puolelta kolmikerroksinen. Oppilaat saapuvat kouluun vehreältä leikkipihalta.

Runonlaulajantien puolen sisäänkäynti on esteetön ja johtaa talon toiseen kerrokseen. Pääsisäänkäynnin vieressä ovat rakennuksen yhteinen sydäntila, hallinnon työtilat ja pääsy liikuntasalin katsomoon.



Ensimmäisessä kerroksessa ovat teknisen työn, käsityön, kotitalouden ja musiikin tilat sekä liikuntasali, ruokasali ja keittiö. Suurin osa opetustiloista ja henkilökunnan tiloista on valoisassa toisessa kerroksessa. Kolmannessa kerroksessa sijaitsevat luonnontieteiden ja kuvataiteen tilat sekä oppilashuollon tilat.



Rakennuksessa käytetään maalämpöä ja aurinkopaneeleja.

Uusi koulurakennus on iso panostus Kannelmäen opetustiloihin. Se on suunniteltu 750 oppilaalle, jotka käyvät koulun 5.–9. luokkaa. Sen hankesuunnitelman mukainen enimmäishinta on arvonlisäverottomana yli 36 miljoonaa euroa syyskuun 2023 hintatasossa. Rakennuksen laajuus on noin 7 670 brm².

Pääsuunnittelusta vastaa arkkitehti Ilkka Salminen Verstas Arkkitehdit Oy:stä, ja työmaan pääurakoitsijana toimii Varte Oy.