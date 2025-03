SDP:n Eemeli Peltonen: Hallituksen sote- ja koulutusleikkausten pimittäminen koettelee äänestäjien kuluttajansuojaa

SDP:n kansanedustaja Eemeli Peltonen on huolissaan hallituksen piilottelemista uusista leikkauksista sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä koulutukseen. Jopa 170 miljoonan euron leikkaukset soteen ja 70 miljoonan koulutusleikkaukset ovat erityisen ongelmallisia tilanteessa, jossa hallitus on jo leikannut esimerkiksi hoitoon pääsystä ja heikentänyt vanhustenhoidon henkilöstömitoitusta. Äänestäjien kuluttajansuoja on koetuksella, kun hallitus piilottaa leikkaukset alue- ja kuntavaalien yli.