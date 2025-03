SDP:n Matias Mäkynen: Hyvinvointialueet voivat pitää kiinni hoitoonpääsystä, vaikka Orpon hallitus tekee heikennyksiä

— Teimme viime kaudella sote-uudistuksen, jotta peruspalvelut ja erikoissairaanhoito saataisiin samaan organisaatioon ja hoidon painopistettä raskaasta sairaalahoidosta nopeampaan hoitoonpääsyyn. Vanhassa järjestelmässä siirto ei onnistunut, koska kunnat vastasivat terveyskeskuksista ja sairaanhoitopiirit sairaaloista, Mäkynen kertoo.

— Säädimme myös seitsemän päivän hoitotakuun, osoitimme siihen rahoituksen ja annoimme alueille realistisen aikataulun, jossa seitsemän päivän tavoitteeseen voitiin päästä. Hoitoonpääsy alkoikin nopeasti parantua, kun rahalla palkattiin lääkäreitä ja hoitajia perusterveydenhuoltoon hyvinvointialueilla.

— Orpon hallitus päätti ensitoimenaan perua hoitotakuun ja vanhustenhoidon hoitajamitoituksen sekä nostaa asiakasmaksuja, toteaa Mäkynen.

— Näiden heikennysten perusteella hallitus leikkasi alueiden rahoitusta tälle vuodelle 300 miljoonalla eurolla. Hallitus on ymmärtänyt sote-palvelut täysin väärin eikä ymmärrä, että nämä heikennykset tulevat johtamaan ihmisten sairauksien pahenemiseen ja sitä myötä korkeampiin menoihin. Säästöä ei oikeasti synny, Mäkynen alleviivaa.

— Alueet voivat taistella Orpon ja Purran lyhytnäköisyyttä vastaan. Pohjanmaalla edellä mainitut hallituksen leikkaukset ovat vieneet 9 miljoonaa euroa alueen budjetista. Silti olemme päättäneet pitää seitsemän päivän hoitotakuusta kiinni. Etelä-Pohjanmaalla leikkaukset veivät tänä vuonna 11 miljoonaa euroa. SDP:n esityksestä alueella kuitenkin päätettiin viime syksyn budjettiäänestyksessä pitää kiinni 14 päivän hoitotakuusta. Keski-Pohjanmaalla leikkaus on tälle vuodelle noin 4 miljoonaa euroa, mikä on vaalipiirissä suurin asukasta kohden. Keski-Pohjanmaalla SDP on tehnyt aloitteen 14 päivän hoitotakuusta, mutta aloitetta ei ole tuotu valtuuston käsittelyyn.

— Vaikka hallitus ei alueista välitä, vaan kasvattaa vain yksityisen hoidon tukea, aluevaltuutetut voivat alueilla vaikuttaa. Hoitoonpääsy on näiden aluevaalien tärkein kysymys. Kaiken voi tehdä reilummin, kaikkialla Suomessa. Äänestä SDP:n ehdokkaita aluevaaleissa.