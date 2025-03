Uutuustietokirja Euroopan elektroniikkajätteestä ja sen kierrätyksen varjopuolista Afrikassa

Annu Kekäläisen tietokirja Seuraavat elämät – Eurooppalaisen kierrätysideaalin afrikkalainen kääntöpuoli on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Agbogbloshien kierrätyspiha Ghanan pääkaupungissa Accrassa tunnetaan maailman saastuneimpana paikkana. Se on Euroopastakin Ghanaan matkaavien älylaitteiden hautausmaa. Jätetyö on yksi Accran suurista työllistäjistä. Läheisessä Teman satamassa puretaan konteista hylättyjen älylaitteiden lisäksi käytettyjä vaatteitamme. Huomattava osa vaatteista ei päädy ghanalaisten ylle vaan kulkeutuu paikallisille rannoille, kaatopaikoille ja joutomaille.



Annu Kekäläisen viides Afrikkaan sijoittuva dokumenttikirja on tarina hylkäämistämme tavaroista meidän ja afrikkalaisten välisenä viestintänä ja keskinäisistä eroistamme, jotka on hankala ylittää. Se on myös kertomus kirjoittamisesta ja toisen ymmärtämisen mahdollisuudesta tai mahdottomuudesta. Teoksen näkökulma on päähenkilöiden – Charlesin, Sualen ja toisten Agbogbloshien kierrättäjien, joiden elämästä, työstä ja toiveista Kekäläinen kirjoittaa ymmärtäen.



Annu Kekäläinen on helsinkiläinen kirjailija ja toimittaja. Häneltä on aiemmin julkaistu neljä Afrikkaan sijoittuvaa kertovaa tietokirjaa: Nollapäivät (Aviador 2021), Valitut (Into 2019), Leiri (WSOY 2010) ja Valkoista mustalla (Pieni Karhu 2006).



Kekäläinen on työskennellyt mielipide- ja asiantuntijalehtien tuottajana ja toimittajana, tehnyt radio- ja televisiodokumentteja sekä pitänyt näyttelyt muun muassa Suomen valokuvataiteen museossa ja Helinä Rautavaaran museossa. Peruskoulutukseltaan hän on kulttuurien tutkimuksen maisteri.

KEKÄLÄINEN, ANNU : Seuraavat elämät – Eurooppalaisen kierrätysideaalin afrikkalainen kääntöpuoli

181 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 9789523813403

Ilmestymisaika: Maaliskuu 2025

