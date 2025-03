Nuorille suunnatussa novellikokoelmassa ollaan isojen kysymysten äärellä

TULOSSA PIAN: Majakan varjo tarkastelee, kuinka tyttölapsi ajautuu parisuhteeseen aikuisen miehen kanssa 13.3.2025 08:00:00 EET | Tiedote

Tuire Krogerus kuuluu viimeiseen sukupolveen, joka aikuistui ennen kuin oppi termejä suostumukselle ja rajoille. Me too -liike sai Krogeruksen katselemaan omia kokemuksiaan uudella tavalla. Liikkeellä on kuitenkin vastavoima, joka ohjaa syyttämään selviytyjiä tai kyseenalaistamaan heidän tarinansa kokonaan. Krogerus halusi avata, miksi selviytyjät eivät käyttäydy odotuksien mukaisesti – tuoda häpeän tilalle ymmärrystä. Krogerus on menestynyt yrittäjä: 38-vuotiaana vuonna 2021 hän oli Pirkanmaan kovatuloisin nainen. Päämotivaattorina elämässään hänellä on tuoda enemmän kuin viedä. Kirjailijana hän haluaa herättää ajatuksia hienovaraisesti alleviivaamatta. Majakan varjo ilmestyy Aviadorin kustantamana. Kira asuu piskuisessa majakkasaaressa Saaristomerellä. Poissaolevat vanhemmat, epävarmuus tulevaisuudesta ja haperoinen side sisaruksiin kaivertaa mahanpohjaa. Hän ei pärjäisi yksin, on löydettävä joku auttamaan lapsuuden yli aikuisuuteen. Vuosikymmeniä myöhemmin Kira istuu sairaalahuonees