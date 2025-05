Me luomme toisemme -runokokoelma tutkii ihmistä myyttisen maailmankuvan kautta

Elän, ymmärtääkseni – mikkeliläisen Ulla-Maija Vänttisen ensimmäinen runokokoelma 23.5.2025 08:45:00 EEST | Tiedote

Ulla-Maija Vänttisen [kirjan tyyppi] [kirjan nimi] on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. ymmärtääkseni elän nyt, kirjaimellisesti yksisormijärjestelmän tehokkuudella hakkaan runoa, haen sykettä, henkeä mutta näytöllä makaa puolitajuttomia, tajuttoman hauskoja sanoja joiden kuolemanvakavaa sisäpiirihauskaa ei muut ymmärrä joku toinen nyt olen kuollut niin kuollut kuin elossa oleva voi olla kyllä kuolemani jälkeen on itkettävä vielä enemmän, jos elävänä kuolen ' Ulla-Maija Vänttinen on mikkeliläinen opettaja, lavarunoilija ja musiikin harrastaja. Elän, ymmärtääkseni on hänen ensimmäinen runokokoelmansa. Aiemmin häneltä on julkaistu novellikokoelma Omatoimimatka. VÄNTTINEN, ULLA-MAIJA : Elän, ymmärtääkseni 69 sivua Nidottu, pehmeäkantinen ISBN 9789524171779 Ilmestymisaika: Toukokuu 2025 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut