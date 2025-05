Mykkäkoulu – autofiktiivinen romaani lapsuudesta Kalliossa

Esikoisromaani Mies Martista kuvaa kolmekymppisten kaverusten suhdekiemuroita ja elämänvalintoja 8.5.2025 08:00:00 EEST | Tiedote

Pekka Jokelan romaani Mies Martista on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Mies Martista on romaani, joka kuvaa kolmekymppisten kaverusten, Tonin ja Matin, kasvua vihdoinkin aikuisiksi kummankin löydettyään elämäänsä pysyvän parisuhteen. Toni, peruskoulun kieltenopettaja, kipuilee työssään miettien, onko sittenkään oikeassa ammatissa. Samalla menneisyyden ihmissuhde nostattaa Tonin elämässä uusia kysymyksiä. Pekka Jokela (s. 1959) on turkulainen kirjailija. Hän on eläkkeellä oleva filosofian maisteri, pääaineinaan yliopistossa pohjoismainen ja germaaninen filologia sekä kasvatustiede. Jokela on tehnyt työuransa peruskoulun lehtorina ja rehtorina Tampereella, mutta eläkkeelle jäätyään hän on palannut takaisin synnyinkaupunkiinsa Turkuun. Mies Martista on Pekka Jokelan esikoisromaani. JOKELA, PEKKA : Mies Martista 277 sivua Nidottu, pehmeäkantinen ISBN 9789524171496 Ilmestymisaika: Toukokuu 2025 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukapp