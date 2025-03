SDP:n edustajat ja ehdokkaat ottivat yhteisesti kantaa hoitoon pääsyn puolesta

Esimerkiksi tällaisia kannanottoja SDP:n poliitikot tekivät tänään:

Matias Mäkynen, Pohjanmaa:

"Hyvinvointialueet voivat pitää kiinni hoitoonpääsystä, vaikka Orpon hallitus tekee heikennyksiä.

Hyvinvointialueet voivat taistella Orpon ja Purran lyhytnäköisyyttä vastaan.

Hyvinvointialuevaalit ovat ratkaisevat vaalit ihmisten hoitoonpääsyn kannalta. Teimme viime kaudella sote-uudistuksen, jotta peruspalvelut ja erikoissairaanhoito saataisiin samaan organisaatioon ja hoidon painopistettä raskaasta sairaalahoidosta nopeampaan hoitoonpääsyyn.

Orpon hallitus päätti ensitoimenaan perua hoitotakuun ja vanhustenhoidon hoitajamitoituksen sekä nostaa asiakasmitoituksen. Hallitus leikkasi alueiden rahoitusta tälle vuodelle 300 miljoonalla eurolla.

Pohjois-Pohjanmaalla edellä mainitut hallituksen leikkaukset ovat vieneet 9 miljoonaa euroa alueen budjetista. Silti olemme päättäneet pitää seitsemän päivän hoitotakuusta kiinni.

Etelä-Pohjanmaalla leikkaukset veivät tänä vuonna 11 miljoonaa euroa. SDP:n esityksestä alueella kuitenkin päätettiin viime syksyn budjettiäänestyksessä pitää kiinni 14 päivän hoitotakuusta.

Keski-Pohjanmaalla leikkaus on tälle vuodelle noin 4 miljoonaa euroa, mikä on vaalipiirissä suurin asukasta kohden. Keski-Pohjanmaalla SDP on tehnyt aloitteen 14 päivän hoitotakuusta, mutta aloitetta ei ole tuotu valtuuston käsittelyyn.”

Lauri Lyly, Pirkanmaa:

”Tämän viikon Orpon hallituksen tekemillä leikkauksilla ei lyhennetä hoitojonoja eikä paranneta hoitoon pääsyä. Vaan ne kohdistuvat yhä enemmän heikompiosaisiin ja sotepalveluihin. Kaiken kukkuraksi vielä 100 miljoonan euron leikkausten kohdistuminen jäi mysteeriksi, vaikka hallitus toisin lupasi. Valtionvarainministeri Purran mukaan leikkauksia tulee vielä lisää huhtikuun kehysriihestä. Muun muassa 75 miljoonaa opetusministeriön osalta kohteet ovat vielä päättämättä.

Nämä leikkaukset vaarantavat yhä enemmän kansalaisten yhdenvertaista oikeutta päästä tarvitsemaansa hoitoon hyvinvointialueilla. Hoitoon on päästävä ja SDP:n aikaansaamasta kahden viikon hoitotakuusta pitää pitää kiinni. Kukaan ei parane jonoissa,” totesi Lauri Lyly puheessaan Tampereella Sorinaukion vaalitilaisuudessa.

Johan Kvanrström, Länsi-Uusimaa:

"Ovikampanjoissamme ihmisillä on hyvin usein sama viesti kuin SDP:llä – hoitoonpääsyä on parannettava!🌹Saimme kuulla tämän myös eilen Pohjan kirkonkylässä. Länsi-Uudellamaalla SDP sai läpi sen, että kiireettömän hoidon kahden viikon hoitotakuu säilyy, vaikka hallitus pidentää sen kolmeen kuukauteen. Lakimuutoksen vuoksi alueemme rahoitusta kuitenkin leikataan useilla miljoonilla euroilla."

Tuula Väätäinen, Pohjois-Savo:

"Hoitoon pääsyn nopeudesta päätetään viime kädessä hyvinvointialueilla. Siksi me Pohjois-Savon sosialidemokraatit teimme aluevaltuustossa aloitteen palata 14 vuorokauden hoitotakuuseen. Viime vuonna alueellamme 84 % pääsi hoitajan ja noin 70 % lääkärin kiireettömälle vastaanotolle kahden viikon kuluessa. Näitä lukuja ei kannata romuttaa, vaan vahvistaa.

Siksi SDP."

Aki Linden, Varsinais-Suomi:

Hallituksen suurin virhe terveyspolitiikassa oli 126 miljoonan euron leikkaus terveyskeskusten vastaanottotoiminnasta. Vaikka hyvinvointialueiden rahoitus on yleistä - tai hienommin sanottuna yleiskatteellista - kohdennettiin tämä leikkaus nimenomaisesti terveyskeskusten lääkäri- ja hoitajavastaanottoihin. Se tehtiin muuttamalla vastaanotolle pääsyn takaraja eli HOITOTAKUU kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen.

Suna Kymäläinen, Etelä-Karjala

”Monella hyvinvointialueella tilanne on kestämätön, myös meillä Etelä-Karjalassa. Vastoin asiantuntijoiden suosituksia hallitus ei anna alueille aikaa sopeuttaa talouttaan hallitusti, jotta ihmisille tärkeät palvelut pystyttäisiin turvaamaan. Hallitus käytännössä pakottaa Etelä-Karjalan ja monen muun alueen rikkomaan joko perustuslakia tai hyvinvointialuelakia. Samaan aikaan hallitus on kaatamassa puoli miljardia yksityisille terveysfirmoille. Tämä ei ole oikein. SDP on sitä mieltä, että alueille pitäisi antaa lisäaikaa alijäämien kattamiseen ainakin 2028 loppuun.”

Pia Hiltunen, Pohjois-Pohjanmaa

”Oikea-aikainen hoito ja nopea hoitoonpääsy on tärkeää myös mielenterveyden asioissa. Hoitamattomat mielenterveyden ongelmat kasvattavat sekä yhteiskunnan kustannuksia että yksilön kantamaa taakkaa.”

Saku Nikkanen, Varsinais-Suomi:

”Hyvinvointialueiden säästöpäätökset ovat kohdentuneet Saloon rajusti ja jo nyt säästöt tulevat liian nopealla aikataululla. Ja niitä on tulossa vielä lisää! Kun edellisistäkään säästöpäätöksistä ei ole vielä toivuttu, ollaan nyt kohdentamassa leikkauksia vanhustenhoitoon ja lastensuojeluun, eli kaikkein heikoimpiin ja suojattomimpiin.”

Anna-Kristiina Mikkonen, Etelä -Savo:

”Tähän mennen Etelä-Savon Eloisa on pystynyt huolehtimaan maakunnan väestön ja runsaan vapaa-ajan asutuksen palveluista pitämällä perusterveydenhuollon hoitotakuun alle 14 vuorokaudessa. Hallituksen säästötoimet uhkaavat romuttaa hyvän kehittämistoiminnan ja hoitoonpääsyn Eloisalla. Muista aluevaaleissa äänestää SDP, sillä kaiken voi tehdä reilummin.”

Miapetra Kumpula-Natri, Helsinki:

”Ennen edellytettiin julkisen terveydenhuollon järjestävän palvelut niin, että hoitotakuu toteutuu kahdessa viikossa ammattilaisen tapaamiseen ja se jo toteutui isolle osalle suomalaisia, Helsingissäkin Tämä hallitus muutti sen kolmeen kuukauteen ja kertoo toivovansa parempaa. No ainakaan valtion kuntaosuuksissa se toive ei näy. Ihmiset ovat isosti huolissaan. Lauantaiaamun kommentit helsinkiläisiltä ovat olleet suoria: Ei voi olla totta, että leikkauksia kohdennetaan vammaisiin, lapsiin ja vanhusten kotipalveluihin. Helsinki onkin paikannut hallituksen leikkauksia, mutta se ei voi olla pitkään kestävä linja. Suunnan on muututtava.”

Eemeli Peltonen, Keski-Uusimaa:

”Hallitus tuli viimeinen torstaina julki sote-säästölistallaan. Hallituksen sakset osuvat jälleen kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten palveluihin, kuten vanhusten kotihoitoon ja lastensuojeluun. Sinänsä tämä ei ole hallitukselta mitenkään yllättävää, kun esimerkiksi hoitoon pääsyä ja henkilöstömitoitusta hallitus on jo heikentänyt. Uudet sote-leikkaukset julkistaessaan hallitus jätti kuitenkin kertomatta, miten se aikoo toteuttaa 100 miljoonan euron sosiaalihuoltoon kaavailemansa leikkaukset. Lupauksen lunastaminen säästöjen julkistamisesta jäi pahasti puolitiehen.”

Lotta Hamari, Pirkanmaa:

”Viimeistään Pirkanmaan hyvinvointialueen uuden aluevaltuuston on uskallettava päättää kasvokkain tapahtuman päivätoiminnan jatkamisesta sekä osoitettava sille resurssit. Kuntien on omalta osaltaan vastattava paremmin kuntalaistensa ennaltaehkäisevän toiminnan kehittämisestä. Siksi SDP.”

Helena Marttila, Länsi-Uusimaa:

”SDP lupaa pitää kiinni siitä, että hoitoon pääsee kahdessa viikossa jokaisella hyvinvointialueella. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella onnistuimme säilyttämään 14 vuorokauden hoitotakuun tämän vuoden talousarviossa. Ja niin lupaamme tehdä myös tulevalla valtuustokaudella, vaikka oikeistohallitus on pidentänyt takuun kolmeen kuukauteen.”

Raimo Piirainen, Kainuu:

”Meillä Kainuussa niin kuin koko maassa hoitojonot tahtoo pursuilla yliäyräiden. Meidän yhteinen tahtomme täytyy olla oikea-aikainen hoitoon pääsy. Kysymys on perustuslain mukaisesta valtion vastuusta.”

Tarja Filatov, Käntä-Häme:

”Mietin, että etänäkö kotihoito mummoja ja pappoja suihkuttaa ja lääkkeitä jakaa, jos teknologialla meinataan saada isot säästöt. Rohkenen epäillä, että jo nyt kriteerit avun saannille ovat niin korkealla, että juuri kasvokkaiselle tapaamiselle ja ihmiselle on tarvetta. Muut teknologiahyödyt on jo alueilla otettu täysimääräisesti käyttöön. Säästösumma vastaa useamman sadan työntekijän vähennystä.

Ja näköjään juuri joulun alla säädetty vammaispalvelulaki saa peräänsä säästöpaketin, vaikka palvelut on jo nyt alirahoitettu.

Myös henkilöstön koulutuksesta säästäminen tässä muutoksen ajassa ja aikuiskoulutustuen alasajon jälkeen tuntuu lähinnä kiusaamiselta.

Sosiaalihuollon säästöt jäivät vielä uudistamistyön varaan. Jos tavoitteena on jopa 100 miljoonaan säästö, olisi ollut hyvä raottaa ajatuksia edes hiukan. Nyt vaaleja käydään edelleen pussi päässä.”

Mikkel Näkkäläjärvi, Lappi, Puoluesihteeri:

”Kevään vaaleissa äänestetään kahden vaihtoehdon väliltä - SDP ajaa kahden viikon hoitotakuuta, kun taas hallitus haluaa romuttaa hoitotakuun ja jättää ihmiset jonoihin. On aivan selvää, että jonoissa ei kukaan parane, sairaudet pahenevat ja kustannukset kasvavat. Jos hallitus ei halua turvata nopeaa hoitoon pääsyä, voidaan se tehdä alueilla, Näkkäläjärvi muistuttaa.

Kokoomus teeskentelee toimivansa nopean hoitoon pääsyn puolesta. Todellisuudessa hallitus kokoomuksen johdolla laittoi hyvinvointialueet kohtuuttomaan talouskurimukseen ja venyttää hoitotakuun kolmeen kuukauteen.”