Antti Häkkänen: "Yleissivistys ja talous tärkeä osa puolustusta"

Hyvä yleissivistys ja vahva talous ovat edellytyksiä toimivalle ja kestävälle maanpuolustukselle, kokoomuksen varapuheenjohtaja ja puolustusministeri Antti Häkkänen sanoi Joensuussa lauantaina.



”Yleissivistys on maanpuolustusta, se on kaiken perusta. Viime kädessä maanpuolustustahto syntyy yleissivistyksestä ja siitä, että meillä on laaja asevelvollisuusmalli”, Häkkänen sanoi.

”Lisäksi talouden perusta pitää saada kuntoon.”



Häkkänen puhui kokoomuksen järjestämässä Rauhassa & Valppaana -keskustelutilaisuudessa, joka järjestettiin Carelicumin Lumme -ravintolassa.



Puolustuspolitiikasta ajankohtaiskatsauksen antanut Häkkänen painotti, että Itä-Suomi on ”täysimääräinen” osa kansallista puolustusta, koska Suomen jokainen alue on huomioitu puolustussuunnitelmissa.

”Hoidamme Suomen puolustuksen ja Naton vahvan rajan niin, ettei ole mitään harmaata aluetta”, Häkkänen sanoi.



”Huoltovarmuus, kokonaisturvallisuus ja maanpuolustustahto pitää koko ajan pitää kunnossa, jotta voidaan elää rauhassa niin täällä meillä Itä-Suomessa kuin laajemmin Euroopassa.”



Maanpuolustuksen ylläpidossa kansallinen päätöksenteko on avainasemassa.



”Viemme merkittävällä tavalla Orpon hallituksen toimesta eteenpäin Suomen kovan maanpuolustuksen järjestelyjä, isoja kalustohankintoja, joilla maanpuolustus vahvistuu maalla, merellä ja ilmassa. Laajennamme reserviläistoimintaa. Yhä enemmän vapaaehtoisia naisia tulee mukaan”, Häkkänen luetteli.



Pohjois-Karjalassa sujuvaa yhteistyötä



Tapahtumaan panelisteiksi oli kutsuttu myös Joensuun kaupungin strategiajohtaja Sami Laakkonen ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö Minna Kettunen. He toivat esille, että Joensuun ja Pohjois-Karjalan turvallisuus perustuu sujuvaan yhteistyöhön viranomaisten, järjestöjen, elinkeinoelämän ja kansalaisten välillä.

”Joensuussa tai joensuulaisilla ole tällä hetkellä yhtään enemmän syytä huoleen kuin kellään muillakaan. Meillä on hieno kaupunki, jossa on kaikin puolin turvallista ja hyvä elää. Meillä viranomaisilla on hyvää yhteistyötä ja valmius reagoida nopeasti kaikkiin mahdollisesti tuleviin tilanteisiin on hyvä”, Laakkonen kiteytti.



Kettusen mukaan yksilön varautuminen on väestön suojelemisen ja varautumisen keskiössä.



”Pelastustoimella on tietyt vastuunsa siviiliväestön suojelemiseen, ja meillä on siihen hyvä suunnitelmavalmius. Mutta tämän lisäksi meidän jokaisen kansalaisen tulee pohtia sitä omaa omaa varautumista. Meidän täytyy ymmärtää ne realiteetit, jokaisen kansalaisen, että meitä viranomaisia on rajallinen määrä”, Kettunen sanoi.



Kokoomus jatkaa turvallisuuskeskusteluiden sarjaa Turussa 5.4.. Lisäksi kokoomuksen kansanedustajat järjestävät omia keskustelutilaisuuksiaan eri puolilla Suomea.