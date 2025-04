Kimmo Aroluoman Viimeinen kiertue kertoo HIM-yhtyeen tiestä maailman suurimmille keikkalavoille – sekä niiden takahuoneisiin, joissa unelmat ja todellisuus törmäsivät

Kansainvälinen rockbisnes on työpaikkana yhtä kiehtova, houkutteleva kuin armotonkin. Siksi moni polttaa siinä itsensä loppuun. Viimeinen kiertue -kirjassa kitarateknikko ja kirjailija Kimmo Aroluoma päästää lukijan salattuun maailmaan HIMin jäähyväiskiertueen kulisseihin ja kertaa bändin koko menestystarinan. Viimeinen kiertue kuvaa, miten Ville Valon johtaman HIMin suosio sai alkunsa, millaisten menestyspaineiden ja henkilöristiriitojen keskellä isoja kiertueita tehtiin, kuinka ne heijastuivat kiertueryhmän työskentelyilmapiiriin, ja mihin bändi lopulta hajosi.

HIMin pitkän ja menestyksekkään uran lisäksi kirja kuvaa manageri Seppo Vesterisen toimintatapoja sekä suomalaisen musiikkiviennin kultavuosia, jolloin kotimaiset rockbändit kiersivät maailmaa, myivät miljoonia levyjä ja tekivät keikkailusta ammattimaista. Teos näyttää musiikkialan hurjan muutoksen ja avaa näkökulman siihen, miten alalle päästään, kuinka raskasta ja toisaalta koukuttavaa rockbisnes on – ja kuinka vaikeaa lopettamispäätös on tehdä.

"Olen seurannut HIMin uraa läheltä koko sen historian ajan. Yhteistyöni HIMin kanssa alkoi vuonna 1996, ja näin yhtyeen kaaren aina viimeiseen keikkaan asti. Olen työskennellyt pitkillä kiertueilla myös mm. The Rasmuksen, Michael Monroen, Hanoi Rocksin, Amorphiksen ja Von Hertzen Brothersin kanssa. Aktiivivuosinani ehdin matkustella eri bändien bändin kanssa yli viidessäkymmenessä maassa. Matkustus- ja työpäivät lasketaan tuhansissa, joten olen nähnyt monenlaisia kohtaloita, toteutuksia ja tasoja, joilla kiertueita tehdään. Viimeinen kiertue pohjautuu omiin havaintoihini kiertueilla työskentelevänä kiertueteknikkona", Aroluoma sanoo.

Viimeinen kiertue on ensimmäinen teos, jossa kerrotaan kattavasti bändien elämästä suurilla ulkomaankiertueilla ja kuvataan, millaisia haasteita pitkät kiertueet sekä mm. kansainvälinen logistiikka aiheuttavat. Kirja pyrkii myös valaisemaan, mitä artisteilta vaaditaan, kun he haluavat viedä musiikkiaan kansainvälisille markkinoille.

"Vaikka tällä hetkellä musiikkikenttämme on vahvasti kotimaistunut, haluan uskoa, että Suomesta nousee jatkossakin artisteja isoille kansainvälisille areenoille. Realistinen kuva kiertue-elämästä on olennaisen tärkeää, jotta artistit ja bändit sekä heidän kanssaan työskentelevät tietävät, mitä keikkailu ulkomailla todella vaatii. Hiljaisen tiedon jakaminen tuleville artisteille on yksi kirjan keskeisistä tavoitteista", Aroluoma sanoo.

Kimmo Aroluoma on kirjailija, kitarateknikko ja musiikkialan ammattilainen. Hän on aiemmin julkaissut kirjat Kingston Wallin perintö (Like 2023), Jenkkirundi (2016) ja Keikkapäivä (2014). Aroluoma aloitti musiikkiuransa soittamalla klassista kitaraa, ja hän on soittanut bassoa mm. Jimsonweedissä, Kyyriassa ja Lullacryssa. Aroluoma on kiertänyt maailmalla mm. HIMin, The Rasmuksen ja Hanoi Rocksin kitarateknikkona. Hän oli mukana myös Kingston Wallin tribuuttikiertueilla vuonna 2019 ja 2024. Musiikkialan yrityksensä kautta Aroluoman asiakkaita ovat olleet myös mm. Anssi Kela, Pekka Kuusisto, Erja Lyytinen, Matti Mikkola, Verneri Pohjola, Paula Vesala ja Maija Vilkkumaa.

Viimeinen kiertue julkaistaan lokakuussa 2025.

