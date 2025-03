Uusi verkkopalvelu tuo esiin metsien talouskäytön merkityksen koko Suomelle – tule mukaan julkistuswebinaariin 21.5.

Palveluun on koottu metsätalouden ja -teollisuuden tärkeimpiä tunnuslukuja ja tilastoja koko maan, maakuntien ja seutukuntien tasolla. Käyttäjä voi itse valikoida esitettäviä tietoja ja vertailla esimerkiksi maakuntia toisiinsa.

”Palvelun kautta voi havainnollistaa metsien talouskäytön vaikutuksia alueilla ja kertoa siitä ydinviestejä. Se auttaa varmistamaan, että metsäalan merkitys tulee huomioiduksi alalle tärkeissä päätöksissä ja viestinnässä”, sanoo hankkeen vetäjä Tommi Tenhola Tapiosta.

Palvelu ”Rahaa ja työtä metsistä” julkaistaan 21. toukokuuta Tapion verkkosivuilla, ja samana päivänä klo 10 järjestetään webinaari palvelun käytöstä.

Metsien käyttö vaikuttaa myös huoltovarmuuteen ja alueelliseen elinvoimaan

Mukana palvelussa on tietoja muun muassa tuotannon arvosta ja tuotoksesta, arvonlisäyksestä, työllisten määrästä ja palkansaajakorvauksista. Koko Suomen ja maakuntien tasolla tarkastelussa ovat mukana myös yhteisö- ja ansiotuloverot.

Tämän lisäksi koko maan tasolla metsien talouskäyttöä on kuvattu viiden eri teeman kautta, jotka ovat metsätalous, puuta jalostava teollisuus, metsien käyttö, metsänomistajat ja huoltovarmuus.

Metsien talouskäyttöä kuvaavia tietoja on ollut aiemminkin saatavilla useista lähteistä, mutta tieto on ollut hajallaan, mikä heikentää sen käytettävyyttä ja kokonaiskuvan hahmottamista. Tämä on luonut riskin, että metsätalouden vaikutukset eivät tule asianmukaisesti esille alaa koskevassa päätöksenteossa.

Palvelun tuottamisen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

