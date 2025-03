Sopivan tuttu, ihanasti erilainen – uudistuva Hämeenlinnan Vaakuna avaa oven historiasta uuden ajan hotelliseikkailuun

Hotellinjohtaja Jani Aaltonen ja hotellipäällikkö Tiina Helenius ovat silminnähden innoissaan siitä, miten uudistus yhdistää taitavasti paikallisen historian ja luonnon sekä nykymatkailijan tarpeet.

”Haluamme tuoda alueen historian ja paikallisen luonnon osaksi uudistettavaa hotelliamme”, Aaltonen kertoo.

”Uudistuksen myötä huoneista tulee yhä viihtyisämmät. Ne tarjoavat vieraillemme mahdollisuuden viihtyä, rentoutua ja irtautua arjesta ennen illan rientoja”, kuvailee Helenius.

Hotellin talotekniikka uudistetaan täysin, samoin hotellin kaikki 123 huonetta, kahdeksan kokoustilaa, vastaanotto, ravintola sekä muut tilat. Kokonaisvaltainen uudistus maksaa Vaakunan omistavalle Osuuskauppa Hämeenmaalle noin 15 miljoonaa euroa.

Ulkoisilta puitteiltaan Vaakuna ei muutu järin paljon vaan säilyy jykevän linnamaisena. Hotellin sisätiloista taas paljastuu loppukesästä yhtenevä, rauhaa henkivä kokonaisuus. Sisustukseen tuodaan lämminhenkistä puuta ja nahkaa sekä harjattua messinkiä ja runsaasti viherkasveja.

Vaakunan erinomaista sijaintia halutaan hyödyntää jatkossa yhä paremmin ja tarjota vieraille monipuolisesti Vanajaveden ympäristön aktiviteettimahdollisuuksia.

Paikallisuus kohtaa Ranskan

Jani Aaltonen uskoo, että pitkään suunniteltu uudistus vastaa odotuksia.

”Tilojen suunnittelussa on todella pohdittu vieraiden jaksamista ja viihtymistä. Eniten odotan sitä, että saamme käyttöömme täysin uusitun ja laajennetun keittiön, joka mahdollistaa ravintolallemme vieläkin monimuotoisemman ja erilaisia makuja sisällään pitävän ruokalistan.

Monista muutoksista huolimatta ravintolan ydintarina pysyy: Le Blason tarjoaa nautiskelijoille jatkossakin ”pienen palan Ranskaa”. Ilmeeltään ravintola kuitenkin uudistuu, ja sieltä avautuu pian yksi Suomen kauneimmista järvinäkymistä – näin uskallamme väittää.

Ravintolasta avautuvaa järvinäkymäkokemusta täydentää maukas ja monipuolinen aamiainen – illalla taas ihastuttavat á la carte -annokset. Kesäaikaan Vaakunan vieraita palvelee myös aurinkoterassi.

”Tuomme ruokalistalle yhä enemmän paikallisia raaka-aineita ja kunnioitamme siten lähialueen tuotantoa. Otamme askeleen raikkaampaa kohti ja tuomme raaka-aineiden ominaismakuja eri valmistustavoilla hienosti esille. Annokset ovat edelleen tyylikkäitä ja runsaita”, kertoo Aaltonen.

”Paikallisuus tulee olemaan näkyvä osa myös esimerkiksi aamiaisen ja minibaarin tuotteita”, Tiina Helenius jatkaa.

Paikallisuuteen yhdistyy luontevasti pieni pala Ranskaa, minkä huomaa varmuudella myös jokainen Le Blasonissa vieraileva.

Saunasviitit tarjoavat arjen luksusta

Aaltonen ja Helenius odottavat innolla myös tulevia upeita ja raikkaita kokoustiloja sekä saunallisia sviittejä ja niiden tuomaa luksusta arkeen.

Tornisaunana aiemmin tunnetun 5. kerroksen tilaussauna muutetaan kahdeksi saunalliseksi huoneeksi. Saunalliset sviitit ovat korkeita, ja niissä on kaunis vinokatto.

Elokuusta lähtien saunallisia huoneita on kahden sijaan neljä, ja jatkossa hotellin tilaussauna löytyy toisesta kerroksesta kokoushuoneiden läheltä. Uuden ajan Vaakuna tarjoaakin varsin oivalliset puitteet myös saunakokouksille.

Tiesitkö muuten, että Sokos Hotelleilla on neljä keskenään erilaista hotellityyppiä, joita kuitenkin yhdistää yksi tärkeä tehtävä: onnellistaminen.

Uudistuvan Vaakunan hotellityyppi, Original, on juuri sitä, mitä osaat odottaa tai vähintäänkin toivot: se on sydämellisen paikallinen. Original on juurtunut lähikulttuuriin ja ojentaa mielellään sen hedelmiä myös sinulle, olit sitten töissä tai vapaalla. Original on sopivan tuttu ja ihanasti erilainen.