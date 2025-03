Blockfestiin 12 uutta artistikiinnitystä: Mukana Central Cee, Sexyy Red ja Ty Dolla $ign

Central Cee on yksi brittiläisen rap-musiikin merkittävimmistä nimistä, ja hän on ollut keskeisessä roolissa genren suosion kasvattamisessa kansainvälisesti. Artistilla on yli 24 miljoonaa kuukausittaista kuuntelijaa Spotifyssä, ja hänen hittinsä ovat valloittaneet listat ympäri maailmaa.

Sexyy Red tunnetaan tinkimättömästä asenteestaan ja energisestä esiintymisestään. Hänen rohkeat lyriikkansa ja humoristinen, huoleton tyylinsä tekevät hänestä yhden rap-maailman puhutuimmista uusista nimistä.

Ulkomaisten vahvistusten joukkoon liittyy myös Ty Dolla $ign, joka on vakiinnuttanut asemansa R&B:n ja hiphopin huipputekijänä. Hänen tunnistettava soundinsa ja yhteistyöt maailman suurimpien artistien kanssa tekevät hänestä yhden laajasti odotetuista esiintyjistä Blockfesteilla.

Kotimainen artistikattaus laajenee

Blockfestin kotimainen ohjelma kasvaa useilla uusilla nimillä. Festivaalilla nähdään ilmiömäiseen suosioon noussut Ares, hartaasti Blockfesteille toivottu VJ sekä viime vuonna Street Stagen ääriään myöten täyttänyt william. Lisäksi mukana ovat uuden aallon lupaukset Davy ja Jokrates, vauhdikkaista keikoistaan tunnettu Good Boys, kovaa vauhtia Suomen eturivipaikalle etenevä Sara Bee, nokkelasti musiikissaan riimittelevä Röge sekä Teoston ja Blockfestin yhteistyössä järjestämän Uudet Soundit -kampanjan kautta valittu tulevaisuuden lupaus Left.

Blockfest 2025 – päiväkohtainen ohjelma ja liput

Blockfest järjestetään 15.–16.8.2025 Tampereen Ratinassa. Festivaalin päiväkohtainen ohjelma on nyt julkaistu, ja liput ovat myynnissä Ticketmasterissa. Lisää artistijulkistuksia on luvassa vielä kevään aikana.

31.3. mennessä julkaistut artistit:

Perjantai 15.8.

A$AP ROCKY, A Boogie Wit da Hoodie, ibe, Nemzzz, Bizi, Davy, Good Boys, Jokrates, Lauri Haav, Röge, Senya, Turisti, william

Lauantai 16.8.

Central Cee, Sexyy Red, Ty Dolla $ign, Ares, Averagekidluke, Eevil Stöö, Isac Elliot, Jore & Zpoppa, Koira, Left, MELO, Mirella, Sara Bee, Sexmane, VJ