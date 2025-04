Flow’n Balloon 360° -lava esittelee kansainvälisen rytmimusiikin parhaimmistoa

Flow Festivalin ikoninen Balloon 360° -lava syntyi vuonna 2012 kansainvälisen arkkitehtuurin opiskelijoiden kokoontumisen EASA:n järjestämän kilpailun tuloksena. Alunperin Wastelands-nimellä kulkeneesta lavasta on jalostunut Flow’n ikoninen ja rakastettu maamerkki, jolla on vuosien mittaan kuultu kansainvälisen rytmimusiikin arvostetuimpia ja kiinnostavimpia nimiä. Tänä vuonna historia saa jatkoa, kun Balloonille saapuu esiintymään elävistä legendoista suurimpiin kuuluva brasilialainen säveltäjä ja multi-instrumentalisti Hermeto Pascoal. Yli 10 000 teosta säveltänyt ja lukuisilla tunnustuksilla palkittu Pascoal on eräs merkittävimpiä elossa olevia muusikoita, jonka luomisvoima ei näytä ehtymisen merkkejä.

Balloonilla kuullaan myös Detroit-teknon pioneeri Jeff Millsin johtama Tomorrow Comes The Harvest, joka sai alkunsa yhteistyöstä afrobeat-legenda Tony Allenin kanssa. Improvisaatioon pohjaavassa kokeellisessa projektissa musiikki on jatkuvaa tutkimusta, jossa rytmit ja kulttuurit sulautuvat toisiinsa. Musiikin tanssittavaa voimaa julistaa myös funkin, diskon ja gospelin pyhän kolminaisuuden nimeen vannova Arp Frique & Perpetual Singers, ja amerikkalaisen rytmimusiikin sävyjä esittelevät kovassa nousussa oleva, neljän sisaruksen muodostama soft rock -yhtye Infinity Song sekä losangelesilaisen musiikkikulttuurin sulatusuuni LA LOM, joka lumoaa instrumentaalisella rautalanka-cumbiallaan.

Afrikkalaisen rytmimusiikin eri muotoja esittelevät nigerialaisen diskomusiikin pioneeri Oby Onyiona ja hänen kanssaan esiintyvä tuottaja-DJ Sai Galaxy sekä Ghanan musiikillisesti rikkaasta Fra Fra -kulttuurista ammentava Florence Adooni. Lisäksi lavalla kuullaan satoja vuosia vanhaa suullista katalonialaista laulelmaperinnettä elektronisen musiikkiin sovittava Tarta Relena ja tanskalaisen nykyjazzin kiinnostavimpiin nimiin kuuluva ALAWARI.

Kotimaisia kärkinimiä Balloonilla edustavat väliaikaisen paluun tekevä The Five Corners Quintet, joka juhlii 20 vuotta täyttävää, suomalaisen jazzin merkkipaaluihin lukeutuvaa Chasin’ The Jazz Gone By -esikoisalbumiaan. Lavalle nousevat myös rumpali Olavi Louhivuoren luotsaama laatukvartetti Superposition sekä 18-henkisen Sointi Jazz Orchestran kanssa esiintyvä rap-artisti Hassan Maikal.

Lisäksi Balloonilla nähdään kansanmusiikin ilmaisuja rikkova ja uudistava Vilma Jää, nykypäivän afrobeatia esittävä helsinkiläinen Frankosun and the Family, kotimaisen soulin nouseviin nimiin kuuluva Emilia Sisco Northern Lights -yhtyeineen sekä arabialaista magam-perinnettä pohjoismaiseen sävelkieleen sovittava Wishamalii.

Balloon 360° -lavalla esiintyvät:

Hermeto Pascoal & Grupo, Jeff Mills presents Tomorrow Comes The Harvest, Infinity Song, Oby Onyiona ft. Sai Galaxy, LA LOM, Arp Frique & The Perpetual Singers, Florence Adooni, Tarta Relena, ALAWARI, The Five Corners Quintet, Superposition, Vilma Jää, Frankosun and the Family, Emilia Sisco & Northern Lights, Wishamalii sekä Hassan Maikal & Sointi Jazz Orchestra.

Flow Festival 2025 järjestetään Helsingin Suvilahdessa 8.–10.8.2025. Yhteensä Flow Festivalilla esiintyy lähes 150 artistia. Julkistettuja esiintyjiä ovat muun muassa Charli XCX, FKA twigs, Little Simz, Air play Moon Safari, Underworld, Khruangbin, Yung Lean & Bladee, Bicep, Lola Young, Beth Gibbons, Veronica Maggio, Fontaines D.C., Montell Fish, Amaarae, Kneecap, Sam Quealy, Autechre, Snow Strippers, Joy Orbison ja Avalon Emerson. Tutustu koko ohjelmaan Flow Festivalin nettisivulla: https://www.flowfestival.com/artists/.

Vuoden 2025 Flow Festivalin pääyhteistyökumppani on Heineken. Muita kumppaneita ovat Cult, Google, Helsingin kaupunki, Lanson, Lyko, Nordea, Scandic, Tietoevry ja Vaasan, mediakumppaneita Clear Channel, Finnkino, Helsingin Sanomat ja Radio Helsinki, ja tuotantokumppaneita Creative Technology, Stopteltat ja Sun Effects.

Liput:

Ticketmaster www.ticketmaster.fi

Tiketti www.tiketti.fi

1 päivän lippu: 159€

2 päivän lippu: 229€

3 päivän lippu: 269€

1 päivän Platinum-lippu: 229€

3 päivän Platinum-lippu: 419€

Hinnat voimassa toistaiseksi. Lipun hinta sisältää palvelumaksun.

