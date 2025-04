Prisma Sellon remontti päätökseen – uudistettu myymälä tarjoaa ratkaisun arjen ruokapulmaan

Reilun kolmen kuukauden aikana Prisma Sellon päivittäis- ja käyttötavarapuolia uudistettiin ja myymälän energiatehokkuutta parannettiin. Päivittäistavarapuolella myymälän hedelmä- ja vihannesosasto sai kauan kaivattuja lisäneliöitä ja leipomon paistotuotteiden valikoima kaksinkertaistui myymälässä. Myös makeisosastolle saatiin paljon uusia herkkuja ja lisää pinta-alaa, samoin kuin myymälän pakasteosastolle.

–Tavoitteena oli kehittää Prisma Sellon valikoimaa ja palvelutarjontaa vastaamaan entistä paremmin jatkuvasti kehittyvän alueen asiakkaiden tarpeisiin, kertoo Prisma Sellon johtaja Kimmo Kosonen.

Näkyvä muutos tehtiin myös myymälän ruokatorin alueella. Jatkossa Prisma Sellosta löytyy monenlaisia ratkaisuja helpottamaan asiakkaiden kiireistä arkea. Nouto- ja valmisruokavalikoiman puolella herkullisia makuja tarjoilevat esimerkiksi HOK-Elannon suositut kanansiipi- ja kebabbuffetit sekä Sushi Dailyn sushibuffet.

Uutuutena myymälään on avattu myös täysin uusi Chef’s Table –alue, joka tarjoaa asiakkaille ruokainspiraatiota ja –ideoita niin arkeen kuin juhlaan. Alueelle on koottu huolella valittuja ruoka-ainekokonaisuuksia aina uusista trendiherkuista korkealaatuisiin raaka-aineisiin sekä jälkiruokiin.

–Haluamme tehdä asiakkaidemme ruoanlaitosta ja kaupassakäynnistä entistä helpompaa ja inspiroivampaa. Chef’s Table on kuin kokkikaveri, johon törmää kauppareissulla – pian ostoskärry on täynnä laadukkaita raaka-aineita ja uusia ideoita herkullisiin aterioihin. Alue on suunniteltu herättämään kokkausinto ja auttamaan asiakkaitamme vastaamaan kaikkien kaupassakävijöiden ikuisuusongelmaan: mitä ihmettä sitä tänään söisi, kertoo HOK-Elannon Head of Development and Design Anne-Maria Mikkonen.

Päivittäistavarapuolen uudistuksen ohella myös Prisma Sellon laaja käyttötavarapuoli sai uutta ilmettä. Myymälän yläkertaan luotiin remontin myötä muun muassa kokonaan uusi lasten maailma. Osastolle on koottu kaikki lasten vaatteet ja lelut yhdeksi kokonaisuudeksi lapsiperheiden kaupassakäyntiä helpottamaan. Asioinnin sujuvoittamiseksi myös Prisma Sellon kassalinjastoa uudistettiin ja itsepalvelukassojen määrää lisättiin.

Energiatehokkuudella kohti vastuullisuustavoitteita

Osana remonttia Prisma Sellossa toteutettiin erilaisia energiatehokkuutta parantavia toimia. Myymälän kylmäkalusteet uusittiin ja kalusteisiin asennettiin ovet. Energiatehokkaammilla kylmälaitteilla on tavoitteena saavuttaa 25 prosentin lasku myymälän kokonaissähkönkulutuksessa. Näillä toimenpiteillä tuetaan HOK-Elannon tavoitetta olla hiilinegatiivinen oman toiminnan osalta vuonna 2025 sekä tavoitetta vähentää 90 prosenttia oman toiminnan päästöjä vuoteen 2030 mennessä.

Prisma Sello

Osoite: Leppävaarankatu 5, 02600 Espoo

Uudistus alkoi tammikuussa 2025 ja valmistuu 10.4.2025. Myymälä on palvellut asiakkaita koko uudistuksen ajan.

Aukioloajat: ma-su klo 6.00–00.00

Verkkokauppatilaukset voi jatkossakin noutaa kauppakeskus Sellon pysäköintihallin P1-kerroksesta.