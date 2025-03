RKP sai tahtonsa läpi - selvitys Länsi-Uudenmaan näytteenottotoiminnasta lopetetaan, mikä turvaa laboratoriot lähipalveluna

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen RKP on tyytyväinen siihen, että hyvinvointialueen hallitus on tänään päättänyt päättää selvityksen näytteenottotoiminnan siirtämisestä HUS:lta hyvinvointialueelle. Selvitys on aiheuttanut asukkaissa huolta, sillä HUS on ilmoittanut, että näytteenottopisteisiin ei palkata henkilökuntaa. Selvitys on nyt valmistunut, eikä toimenpiteisiin ryhdytä, mikä turvaa laboratoriotoiminnan.