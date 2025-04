Espoo antoi rakentamisen Hurraa!-tunnustuspalkinnon Tiistilän päiväkodille, koululle ja pihalle

Perusteluissa lautakunta korostaa puurakentamisen merkitystä ilmastolle ja viihtyisyydelle. Puurakenteet luovat lämmintä tunnelmaa ja avarat tilat parantavat kouluviihtyvyyttä.

Lautakunnan mukaan keskeistä on, että lapsille saadaan toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat oppimisympäristöön. Myös lasten aktiviteetteihin hyvin suunniteltu piha-alue keräsi kiitosta. Kohteen pääsuunnittelijana on toiminut Arto Aho​ Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy​:stä.

Kunniamaininta Palvelutalo Rinnekodit Kielomäelle

Kunniamaininnan saa Lakistossa sijaitseva Palvelutalo Rinnekodit Kielomäki. Lautakunnan mielestä puurakenteinen palvelutalo on suunniteltu kodikkaaksi ja toimivaksi. Lisäksi kokonaisuus on visuaalisesti onnistunut ja huomioi myös ympäröivän luonnon merkityksen palvelutalon asukkaille. Pääsuunnittelijana kohteessa on toiminut Matti Ponkala​ Arkkitehtitoimisto Ponkala Oy:stä.

Hurraa!-tunnustuspalkinto on espoolainen hatunnosto ajankohtaiselle, erityisen ansiokkaasti ja onnistuneesti toteutuneelle, rakennettuun ympäristöön liittyvälle teolle. Palkinto on jaettu vuodesta 2014 saakka. Viime vuonna sen sai Tapiolassa sijaitseva Metsolan päiväkoti.