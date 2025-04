Helene Schjerfbeck -näyttely The Metropolitan Museum of Artiin New Yorkiin

Seeing Silence: The Paintings of Helene Schjerfbeck

The Metropolitan Museum of Art, New York

5.12.2025–5.4.2026

”Näyttely on unelmieni täyttymys ja ainutlaatuinen hetki suomalaisen taiteen historiassa. The Met on maailman johtava taidemuseo, ehdoton museomaailman ykkönen. Olen erityisen iloinen siitä, että suomalaisista taiteilijoista juuri Helene Schjerfbeckin näyttely saadaan The Metiin”, kertoo Ateneumin museonjohtaja Anna-Maria von Bonsdorff.

Näyttely kattaa Helene Schjerfbeckin (1862–1946) koko uran ensimmäisistä nuoruuden teoksista viimeisiin omakuviin. Esille saadaan myös muotokuvia, asetelmia ja maisemia. Yhteensä näyttelyssä on noin 60 teosta. Näyttely jatkaa Ateneumin työtä naistaiteilijoihin liittyvän tutkimuksen edelläkävijänä.

Helene Schjerfbeckin teoksista näyttelyssä nähdään muun muassa Toipilas (1888), Ompelijatar (Työläisnainen) (1905) ja omakuvat vuosilta 1884–1885, 1912, 1915 ja 1944. Teoksia lainataan Kansallisgallerian / Ateneumin taidemuseon lisäksi muista museoista ja yksityiskokoelmista. Osana näyttelyä esillä on myös maalaus Pitsihuivi (1920), jonka The Met hankki kokoelmiinsa vuonna 2023. Maalaus on ensimmäinen suomalaisen taiteilijan teos museon kokoelmissa.

Historiallinen Helene Schjerfbeck -näyttely tulee esille The Metin Robert Lehman -siipeen ja sen kuraattori on Robert Lehman -kokoelman kuraattori Dita Amory. Konsultoivana kuraattorina on toiminut Ateneumin museonjohtaja Anna-Maria von Bonsdorff. Näyttelyn yhteydessä julkaistaan The Metin tuottama näyttelyluettelo, joka sisältää myös Anna-Maria von Bonsdorffin artikkelin.

Näyttelyn tuottaa The Metropolitan Museum of Art yhteistyössä Kansallisgallerian / Ateneumin taidemuseon kanssa.

New Yorkissa nähdään myös suomalaisen nykytaiteen katselmus

Näyttelyn ympärille toteutetaan myös Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin sekä Suomen New Yorkin pääkonsulaatin yhteistyönä nykytaidekokonaisuus, joka esittelee Suomen taidekenttää, sen ilmiöitä ja tekijöitä. Kolme New Yorkiin jalkautuvaa erillishanketta esittelevät useita suomalaistaiteilijoita korkealaatuisten näyttelyiden ja Yhdysvaltojen ja Suomen välisen kulttuurivaihdon kautta.



Osana tätä nykytaidekokonaisuutta nähdään Kansallisgallerian tuottama Remix the Archive -näyttely newyorkilaisessa galleriassa touko–kesäkuun 2025 aikana. Kansallisgalleria järjesti vuonna 2024 avoimen generatiivisen taiteen Combine24-kilpailun, joka innosti osallistujia luomaan generatiivista taidetta hyödyntäen Kansallisgallerian tekijänoikeusvapaata, CC0-lisensoitua kokoelmadataa. Remix the Archive -näyttely esittelee kilpailun finaaliteoksia. Kilpailun voitti Ilmo ja Aarni Kapasen teos Loom of Reality.

Ateneumin taidetta nähdään säännöllisesti maailman huippumuseoissa

Helene Schjerfbeckin teokset ovat herättäneet maailmalla suurta kiinnostusta aikaisemminkin. Vuonna 2019 Helene Schjerfbeck -näyttely sai innostuneen vastaanoton Iso-Britanniassa, Lontoon Kuninkaallisessa taideakatemiassa (Royal Academy of Arts). Lontoon jälkeen näyttely oli esillä Ateneumissa nimellä Maailmalta löysin itseni 15.11.2019–26.1.2020.



Vuosina 2015–2016 näyttely Helene Schjerfbeck: Reflections kiersi Japanissa neljässä eri museossa Tokiossa, Sendaissa, Hiroshimassa ja Hayamassa. Taiteilijan näyttely oli esillä myös Saksan Frankfurtissa Schirn Kunsthallessa 2014–2015.

”The Metin nykyinen johtaja Max Hollein toimi Schirn Kunsthallen johtajana, kun teimme yhdessä Schjerfbeckin näyttelyn sinne. Tietoisuus suomalaisesta taiteesta on kasvanut maailmalla – olemme tilanteessa, jossa Ateneumiin otetaan yhteyttä kansainvälisistä museoista eikä päinvastoin”, sanoo Anna-Maria von Bonsdorff.

Jane ja Aatos Erkon säätiön tukeman Klassikot maailmalle -hankkeen myötä Pariisin Petit Palais -museossa avautuu Pekka Halosen näyttely 4. marraskuuta 2025. Akseli Gallen-Kallelan näyttely oli esillä Belvederen taidemuseossa Wienissä 27.9.2024–2.2.2025. Petit Palais’sa nähtiin myös Albert Edelfeltin näyttely vuonna 2022.

Helene Schjerfbeck (1862–1946)

Helene Schjerfbeck on yksi tunnetuimmista suomalaisista taiteilijoista. Hän loi kokonaan oman modernin ilmaisukielen karsimalla maalauksistaan kaiken ylimääräisen. Hänestä kehittyi asetelmien, maisemien ja ihmiskuvauksen mestari, joka sai maalaamalla esiin jopa omenan sielun. Schjerfbeck tunnetaan erityisesti vahvoista omakuvistaan, joita hän teki nuoresta opiskelijasta aina ankaraan vanhuuteen saakka. Kansallisgalleriassa / Ateneumin taidemuseossa on maailman laajin Schjerfbeckin teosten kokoelma, yli 200 teosta.