Pääsisäisviikolla Brucknerin messu Vihdin ja Karjalohjan kirkoissa

Pääsiäisviikolla Lohjan kaupunginorkesterilla on tarjota kuulijoilleen Anton Brucknerin vaikuttava messu d-molli vuodelta 1864. Teos kuullaan ensin Vihdin kirkossa keskiviikkona 16.4.2025 klo 19 ja seuraavana iltana torstaina 17.4. Karjalohjan kirkossa klo 19.30. Komeaan esiintyjäkaartiin kuuluu Lohjan kaupunginorkesterin lisäksi solistit Virva Seppälä, Katariina Heikkilä, Tuomas Miettola ja Luke Scott sekä Laurentius-kuorosta ja Vihdin kamarikuorosta muodostettu suurkuoro. Teoksen johtaa kapellimestari Jukka Untamala.

Massiivisista sinfonioistaan tunnettu Anton Bruckner (1824–1896) kypsyi säveltäjäksi varsin myöhään, vasta noin 40-vuotiaana. Alkuun Bruckner piti itseään opettajana: hänellä oli koulutus siihen ja hän teki opettajan töitä. Vähitellen työhön alkoi liittyä musiikki yhä enemmän, ja työnteon ohessa hän samanaikaisesti opiskeli musiikkia. Lopulta Bruckner elätti itsensä urkurina, muttei vieläkään mieltänyt itseään säveltäjäksi, vaikka oli jo siihen mennessä säveltänyt paljonkin. Käännekohta hänen elämässään tapahtui, kun hän ensimmäistä kertaa kuuli Richard Wagnerin Tannhäuser-oopperan. Wagnerin musiikki auttoi Bruckneria löytämään oman, yksilöllisen sävelkielensä, ja hiljaisella viikolla kuultava d-mollimessu onkin yksi ensimmäisistä teoksista, jonka Bruckner sävelsi tämän oivalluksen jälkeen.

Vihtiläistynyt sopraano Virva Seppälä on tuttu menestyksistään useissa laulukilpailuissa: hän on Lappeenrannan laulukilpailun voittaja vuodelta 2019, Mirjam Helin -laulukilpailun semifinalisti sekä Helsinki Lied -kilpailun A-sarjan voittaja yhdessä duoparinsa pianotaiteilija Juho Lepistön kanssa vuodelta 2018. Musiikin aineopettajan ura mielessään Seppälä valmistui kasvatustieteiden maisteriksi Oulun yliopistosta, mutta silloisen laulunopettajansa kannustuksesta hän aloitti lauluopintonsa Oulun ammattikorkeakoulussa opettajanaan Soile Isokoski. Isokoski vuorostaan kannusti Seppälää hakemaan Sibelius-Akatemiaan. Vasta päästyään taideyliopistoon laulutaiteen koulutusohjelmaan maisteriopintoja suorittamaan alkoi Virva Seppälä uskoa, että laulaminen taitaakin olla hänen polkunsa – jotain yhtäläisyyttä illan säveltäjän kanssa siis! Virva Seppälä opettaa laulua ja äänenmuodostusta Vihdin kamarikuoron laulajille.

Pälkäneläissyntyisen mezzosopraano Katariina Heikkilän tie laulajaksi on alkanut lapsuuden pianonsoittoharrastuksesta, joka aikuisuuden kynnyksellä sai rinnalleen lauluopinnot ensin kansalaisopistossa ja sittemmin Lahden konservatoriossa ja sen jälkeen Sibelius-Akatemiassa, josta Heikkilä valmistui vuonna 2015 Eeva-Liisa Saarisen johdolla pääaineenaan lied- ja oratoriomusiikki. Heikkilä on esiintynyt useiden orkestereiden solistina ja hän debytoi Suomen Kansallisoopperassa 2012 Händelin Julius Caesarin Corneliana. Kansainvälisen oopperadebyyttinsä hän teki keväällä 2014 Rahvusooper Estoniassa niin ikään Cornelian roolissa. Kokemusta ja menestystä Heikkilä on saanut myös useista laulukilpailuista.

Järjestyksessään ensimmäisellä Jorma Hynninen -taidepalkinnolla palkittu iisalmelaislähtöinen tenori Tuomas Miettola debytoi Suomen Kansallisoopperassa Noviisin roolissa Benjamin Brittenin oopperassa Billy Budd keväällä 2022. Siitä lähtien hän on ollut hyvin kysytty esiintyjä niin ooppera- kuin konserttilavoillakin. Miettola palkittiin syyskuussa 2023 kansainvälisissä Havets Röst -laulukilpailuissa sekä toisella palkinnolla että Andres Wiklöfin nimeä kantavalla yleisöpalkinnolla. Miettola on myös valittu niin Suomen Wagner -seuran kuin Salzburgin musiikkijuhlien ystävienkin stipendiaatiksi vuonna 2022. Kesällä 2025 Miettola tekee debyyttinsä Savonlinnan Oopperajuhlilla Missailin roolissa Modest Musorgskin oopperassa Boris Godunov. Kaudeksi 2025-2026 Miettola on kiinnitetty Suomen Kansallisoopperan nuorten laulajien ohjelmaan. Lohjalaisille Miettola on tullut tutuksi Lohjan kaupunginorkesterin suosituista Strauss-konserteista.

Skottiverta upeaan solistikaartiin tuo baritoni Luke Scott, joka on hiljattain valmistunut oopperan maisteriksi Sibelius-Akatemiasta Hannu Niemelän johdolla. Aiemmin Scott on valmistunut kouluista Guildhall School of Music and Drama sekä Royal Northern College of Music. Jo tähänastisen uransa aikana Scott on nähty lavoilla ympäri maailmaa, mutta meidän onneksemme tämä kilpailumenestystäkin kiitettävästi kerännyt ilmaisuvoimainen baritoni pitää tukikohtanaan Helsinkiä. Lohjalaiset sydämet hän valloitti viime keväänä Lohjan Orkesterin Ystävien perinteisessä konsertissa Lohjan museon pihalla aidoissa skottitamineissaan skotlantilaisia lauluja laulaen!

Muhkeasta kuorosoinnista vastaavat alueidensa kärkikuorot: Laurentius-kuoro Lohjalta sekä Vihdin kamarikuoro. Laurentius-kuoron on teokseen valmentanut kuoron taiteellinen johtaja FT Sakari Ylivuori, joka on monipuolinen musiikin ammattilainen niin taiteellisella kuin tieteelliselläkin saralla. Vihdin kamarikuoron harjoituttamisesta vastaavat sen taiteelliset johtajat ja kuoron perustajat musiikkineuvos, MuT, diplomikuoronjohtaja Jorma Hannikainen ja Vihdin seurakunnan johtava kanttori, diplomiurkuri Kaisa-Leena Hannikainen.

Lippuja konserttiin voi ostaa edullisesti ennakkoon NetTicketistä hintaan 22 / 27 € sekä ovelta tuntia ennen konserttia kaikille hintaan 31 €. Muistathan, että Kaikukortilla pääsee ilmaiseksi Lohjan kaupunginorkesterin konsertteihin. Konsertti järjestetään yhteistyössä Vihdin seurakunnan kanssa, ja vapaalippuja diakonisin perustein Vihdin konserttiin voi tiedustella paivi.savolainen-kauppila@evl.fi 0403532241 tai kaisa-leena.hannikainen@evl.fi 0404855985. Tervetuloa Vihdin tai Karjalohjan kirkkoon kokemaan ikimuistettava konserttielämys, jonka siivittämänä on hyvä hidastaa vauhtia ja laskeutua viettämään rauhallista pääsiäistä!