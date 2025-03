Seniorin hyvinvointineuvola tarjoaa ikääntyneille hyvinvointitarkastuksia ja neuvontaa hyvinvoinnin lisäämiseen

Keski-Suomen hyvinvointialueen seniorin hyvinvointineuvola on suunnattu niille yli 65-vuotiaille, jotka eivät ole säännöllisten kotihoidon tai asumispalveluiden piirissä. Seniorin hyvinvointineuvolasta saa tietoa ja tukea esimerkiksi mielen hyvinvointiin, liikunnallisen elämäntavan edistämiseen tai arjen turvallisuuteen liittyen.

– Seniorin hyvinvointineuvolatoiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä ja tunnistaa ikääntyvän terveysriskejä, tukea turvallista arkea omassa kotiympäristössä, vahvistaa omahoitoa ja palveluiden saantia oikea-aikaisesti. Sairauksien hoitoon, arviointiin ja seurantaan liittyvissä asioissa asiakkaat ottavat yhteyttä omalle terveysasemalle, sanoo palvelupäällikkö Anne-Mari Hakala.

Neuvontaa ja ohjausta jalkautuen

Ilman ajanvarausta toteutettavaa hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyvää neuvontaa ja ohjausta on viety sinne, missä asiakkaatkin luontaisesti liikkuvat ja kokoontuvat, kuten kirjastoihin, seurakuntien tiloihin, päiväkeskuksiin, perhekeskuksiin ja kylätaloihin. Tarvittaessa asiakasta voidaan ohjata eteenpäin, esimerkiksi liikuntaryhmiin, vapaaehtois- ja järjestötoimintaan tai hyvinvointialueen eri asiantuntijoille.

Tällä hetkellä matalan kynnyksen neuvontapalvelua tarjotaan yhdestä kahteen kertaan kuussa 17 eri paikkakunnalla. Neuvontaa ja ohjausta oman terveydentilan ja hyvinvoinnin edistämiseen on mahdollista saada myös henkilökohtaisesti oman alueen hyvinvointineuvolan hoitajalta.

Terveys- ja hyvinvointiteemaisia tapahtumia järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Ikääntyneille suunnattuja terveys- ja hyvinvointiteemaisia tapahtumia järjestetään eri paikkakunnilla yhteistyössä kuntien, yhdistysten ja seurakuntien kanssa. Tapahtumat suunnitellaan alueitten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti yhteistyökumppaneiden kanssa. Tapahtumien yhteydessä voidaan toteuttaa matalan kynnyksen neuvontaa ja ohjausta.

– Kohtaamiset tapahtumissa tukevat ikääntyvien sosiaalisia suhteita ja tapahtumien kautta hyvinvoinnin edistämisen teemat tavoittavat kerralla isomman joukon kohderyhmää. Esimerkiksi ravitsemukseen ja kodin turvallisuuteen liittyvät aiheet sekä musiikkiesitykset ovat olleet suosittuja, kertoo Petäjäveden ja Multian hyvinvointikoordinaattori Sami Jylhä.

68-vuotiaat kutsutaan hyvinvointitarkastukseen

Osassa Keski-Suomea 68-vuotiaat kohderyhmään kuuluvat kutsutaan kirjeitse hyvinvointitarkastukseen seniorin hyvinvointineuvolaan. Tulevaisuuden tavoitteena on laajentaa tarkastukset kattamaan kaikki keskisuomalaiset paikkakunnat.

Ennen tarkastusta asiakas voi täyttää esitietolomakkeen ja samalla pohtia omaa tilannettaan jo etukäteen. Tarkastus voidaan toteuttaa puhelimitse, videovastaanottona tai kasvotusten hoitajan kanssa. Tarkastuksiin osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta. Hyvinvointitarkastusten tavoitteena on hahmottaa asiakkaan kokonaistilanne ja auttaa häntä tunnistamaan omia vahvuuksiaan sekä voimavaroja, joilla voi edistää hyvää ikääntymistä.

– Viime vuoden aikana seniorin hyvinvointineuvolassa on tehty noin 700 hyvinvointitarkastusta ja asiakaspalautteiden mukaan asiakkaat ovat kokeneet tarkastukset hyödyllisiksi ja ajatuksia herättäviksi, projektityöntekijä Lotta Katajapuu-Rutanen kertoo.

– Lisäksi tuemme ikääntyvien asiointia digipalveluissa esimerkiksi tarjoamalla opastusta seniorichatin, seniorille-sivuston sekä itse- ja omahoitomateriaalien käyttöön, palveluvastaava Hanna-Mari Uusitalo tarkentaa.

Hyvinvointineuvola on osa kehitettävää seniorikeskustoimintamallia

Seniorin hyvinvointineuvolan toiminta kattaa nyt suurimman osan hyvinvointialueesta, mutta palvelutarjonta vaihtelee jonkin verran eri paikkakunnilla. Seniorin hyvinvointineuvolan hoitajia on 8.

Seniorin hyvinvointineuvolan yhtenäisellä toimintamallilla pyritään tulevaisuudessa varmistamaan palvelun yhdenvertainen saatavuus ja laatu hyvinvointialueella.

– Hyvinvointineuvola on hyvinvointialueen strategian mukaista, hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävää työtä. On hieno tehdä tätä työtä yhdessä kuntien, järjestöjen ja seurakuntien kanssa, sillä meillä kaikilla on yhteinen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, palvelupäällikkö Anne-Mari Hakala kiittelee.

Seniorin hyvinvointineuvola on osa parhaillaan kehitettävää seniorikeskustoimintamallia. Seniorikeskustoiminta on liikkuvaa ja jalkautuvaa toimintaa, ja sen avulla tuetaan ikääntyvien hyvinvointia ja terveyttä yhteistyössä kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Seniorikeskuksen toimintamallin on suunniteltu kokoavan ”sateenvarjonsa alle” myös muun muassa ikääntyville hyödyllisiä digitaalisia palveluita, kuten seniori-chat. Seniorikeskuksen toimintamalli mukailee perhekeskustoimintaa.

Lisää tietoja Seniorin hyvinvointineuvolasta verkkosivuiltamme