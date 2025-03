Tilanne- ja johtokeskus parantaa Pohjois-Suomen pelastustoiminnan johtamisjärjestelmää

Ympärivuorokautisesti toimiva tilanne- ja johtokeskus parantaa alueen kokonaisturvallisuutta, vahvistaa pelastustoiminnan johtamisjärjestelmää ja mahdollistaa entistä nopeamman reagoinnin pelastustehtäviin ja poikkeustilanteisiin. Tilanne- ja johtokeskus kokoaa ja analysoi Pohjois-Pohjanmaan tilannekuvaa sekä laajemmin koko Pohjois-Suomen yhteistyöalueen tilannetta.

Tilanne- ja johtokeskus seuraa aktiivisesti toimintaympäristön muutoksia ja auttaa ennakoimaan sekä hallitsemaan erilaisia häiriötilanteita. Lisäksi se tukee pelastustoimintaa ja tarvittaessa johtaa toimintaa suuronnettomuuksissa. Tilanne- ja johtokeskus toimii myös rajapintana yhteistoimintaviranomaisten ja muiden sidosryhmien suuntaan.

"Jos missä tahansa yhteistyöalueella tapahtuisi esimerkiksi Kalajoen maastopalon kaltainen tehtävä, jossa vaadittaisiin useiden hyvinvointialueiden resurssien yhteen sovittamista, laki velvoittaisi meitä ottamaan siitä johtovastuun", kertoo Pohjois-Suomen tilanne- ja johtokeskusta johtava palopäällikkö Juha Seppälä Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokselta.



Pohjois-Suomen tilanne- ja johtokeskuksen valmistelua on tehty yhteistyössä Pohjois-Suomen yhteistyöalueen pelastuslaitosten kanssa. Tavoitteena on suunnitella Pohjois-Suomen tilanne- ja johtokeskuksen toiminta sellaiseksi, että se vastaa mahdollisimman hyvin yhteistyöalueen pelastuslaitosten tarpeita.

Tilanne- ja johtokeskustoiminta on Suomessa kehittyvä konsepti. Pelastuslaitoksilla on tähän saakka ollut omat toimintamallinsa. Yksi tilanne- ja johtokeskustoiminnan uudistuksen pitkän aikavälin tavoitteista on yhtenäistää käytäntöjä. Alueellisen yhteistyön kautta pyritään myös taloudellisiin hyötyihin.