Pirkanmaalla siirrytään kesänopeuksiin 2.4.2025

Tänä vuonna Suomessa siirrytään kesänopeuksiin poikkeuksellisesti porrastetulla aikataululla, jolloin nopeusrajoitusten muutokset tapahtuvat kolmessa eri ajankohdassa. Pirkanmaan, Uudenmaan, Kaakkois-Suomen, Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten maanteillä saa nopeusrajoitukset muuttaa 2.4. alkaen. Keski-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskusten maanteillä kesänopeuksiin voidaan siirtyä keskiviikosta 9.4. alkaen, ja Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskusten maanteillä keskiviikosta 16.4. alkaen.

"Pirkanmaalla ei ole tarvetta pääteiden huonon kunnon takia jättää tieosuuksille talvirajoituksia. Urautuminen on kuitenkin ollut talven aikana voimakasta, joten ajonopeus täytyy sovittaa aina ajo-olosuhteiden mukaisesti turvallisiin lukemiin”, kertoo liikenneturvallisuusasiantuntija Leena-Maria Mäntylä Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Kangasala-Orivesi osuudella Ponsantiellä on ollut lyhyellä tiejaksolla 80 km/h rajoitus kesäisin, jota ei enää palauteta nykyisestä 70 km/h rajoituksesta takaisin, vaan alempi rajoitus jää voimaan. Kyseisellä osuudella on paljon tonttiliittymiä, jotka puoltavat alhaisempaa ajonopeutta. Lisäksi tiellä on muutama paikallinen 50 km/h rajoitus.

Suhteuta ajovauhti ja rengasvalinta olosuhteiden mukaan

Kevään vaihtelevat ajokelit saattavat heikentää ajo-olosuhteita vuorokaudenajan ja kelin mukaan. Myös eri tieosuuksilla voi olla paljonkin vaihtelua tien liukkauden ja ajettavuuden suhteen. Yöpakkaset sekä lumi- ja räntäsateet ovat hyvinkin tavanomaisia tähän aikaan vuodesta. Nastarenkaita saa käyttää maaliskuun loppuun asti ja vielä sen jälkeenkin, jos sää tai keli sitä edellyttää. Oikea rengasvalinta on aina kuljettajan vastuulla.

”Kesänopeuksiin siirryttäessäkin on hyvä muistaa, että turvallinen ajaminen edellyttää usein alempaa nopeutta kuin liikennemerkki sallisi”, muistuttaa Leena-Maria Mäntylä.

Kevään myötä tien päälle tulee taas paljon erilaisia kulkijoita. Kävelijät, potkulautailijat, pyöräilijät, mopoilijat ja kaikki muutkin kulkijat pitää huomioida jättämällä heille tarpeeksi tilaa muun muassa ohittaessa. Myös riittävät turvavälit muihin tielläliikkujiin ovat erittäin tärkeitä.