Uusi KX-Pikaliikeventtiili nostaa energiapuukouran tehokkuuden uudelle tasolle – suomalaisinnovaatio on valmis kansainvälisille markkinoille

Revontulia, kalastusta ja tunturien rauhaa – Nuorgam kutsuu seikkailuun 4.3.2025 08:01:00 EET | Tiedote

Kuvittele itsesi seisomassa Pohjois-Lapin taivaan alla, jossa tähdet loistavat kirkkaammin kuin missään muualla ja revontulet tanssivat taivaalla. Nuorgam on paikka, jossa arktinen luonto, saamelainen kulttuuri ja hiljainen rauha kohtaavat ainutlaatuisella tavalla. Se on Suomen pohjoisin kylä, mutta myös paljon enemmän – se on elämys, jota et löydä mistään muualta. Täällä Tenojoki virtaa vapaana, ja tunturit levittäytyvät horisonttiin kuin aikojen alusta paikallaan seisten. Nuorgamin sykähdyttävä kauneus houkuttelee seikkailijoita, luonnonystäviä ja niitä, jotka kaipaavat hengähdystä arjen kiireestä. Tämä on paikka, jossa voit todella pysähtyä, hengittää syvään ja tuntea luonnon rytmin.