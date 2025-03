Kevättulvat jäävät pohjalaisjoissa tavanomaista pienemmiksi

Lämmin sää on saanut pohjalaismaakuntien jokien pinnat nousuun viikonloppuna. Alkuviikon aikana virtaamien ennustetaan jatkavan nousua, mutta viikon puolen välin jälkeen viilenevä sää saa virtaamat laskuun. Pohjalaisjokien vedenpinnat ovat jäämässä monin paikoin selvästi keskimääräistä kevättulvaa alemmaksi. Esimerkiksi Kyrönjoen Skatilassa virtaamahuipun ennustetaan tänä keväänä jäävän tasolle 120–140 m3/s, kun keskimääräinen tulvahuippu on noin 200 m3/s. Lapuanjoen Liinamaassa vedenkorkeus jää ennusteen mukaan noin 20–40 cm tulvarajan alapuolelle. Perhonjoen Tunkkarissa virtaamahuipun ennustetaan nousevan lähelle 60 m3/s, kun keskimääräinen tulvahuippu siellä on 95 m3/s. Rannikon pienissä joissa, kuten Lapväärtinjoessa, Teuvanjoessa, Närpiönjoessa, Maalahdenjoessa ja Laihianjoessa, kevätvirtaamat ovat tänä keväänä jäämässä ennätyksellisen alhaisiksi.

Etelä-Pohjanmaan tekojärviin ja säännösteltyihin järviin on alettu vähitellen keräämään sulamisvesiä. Näin pyritään varmistamaan, että järvien vedenpinnat saadaan kesäksi tavanomaisille kesäkorkeuksille. Vähäisen lumimäärän vuoksi säännösteltyjen järvien pintoja on laskettu tänä keväänä tavanomaista vähemmän. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on saanut aluehallintovirastolta poikkeamisluvan Kuorasjärven (Alavus) ja Kätkänjärven (Alajärvi) säännöstelyyn niin, että järvien pintoja voitiin laskea tänä vuonna aiempaa vähemmän, jotta järvet saadaan vähäisestä lumesta huolimatta kesäkorkeuksiin.