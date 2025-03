Aluehallitus: Monien muutosten vuosi onnistui pääosin suunnitellusti – myös ikäihmisten palvelut kehittämisohjelman mukaisia

Viime vuonna hyvinvointialueella yhdenmukaistettiin monia palveluja ja otettiin käyttöön esimerkiksi kaikille suunnattuja digipalveluja. Kaikkia hyvinvointialueen henkilöstöä koskevia tavoitteita ei saavutettu mutta työntekijäkokemus säilyi monista yhteistoimintaneuvotteluista huolimatta kohtuullisella tasolla. Alijäämää kertyi tilinpäätöksen mukaan vajaa puolet edellisvuodesta eli 56,5 miljoonaa euroa. Kulut kasvoivat vuoden aikana hyvin maltillisesti, vain 1,8 prosenttia.

Aluehallitus haluaa välittää kiitoksensa erityisesti hyvinvointialueen henkilöstölle viime vuoden aikana tehdystä hyvästä työstä ja onnistuneista muutoksista. Uusi aluevaltuusto käsittelee tilinpäätöstä kesäkuussa.

Viime vuonna myös ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelma IKI2035 toteutui tavoitteiden mukaisesti. Väliraportista selviää, että erityisen hyvin on edistytty vuokratyövoiman vähentämisessä ja ostopalveluiden kustannusten hillitsemisessä. Laitoshoidossa olevien asukkaiden määrä on suunnitelman mukaisesti vähentynyt ja yhteisöllisen asumisen ja perhehoidon asukasmäärä on vastaavasti noussut. Ympärivuorokautisen palveluasumisen asukasmäärä on kasvanut ja aiempaa useampi ikäihminen sai paikan lakisääteisessä ajassa. Aluevaltuusto käsittelee väliraporttia huhtikuussa.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut uudistuvat

Aluehallitus päätti käynnistää aikuisten psykiatrian ja perustason mielenterveys- ja päihdepalvelujen organisaatiomuutoksen edellyttämät yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluihin ei sisälly taloudellisia tavoitteita eikä työntekijöitä ole tarkoitus vähentää.

Mielenterveys- ja päihdehoitoa on tarkoitus tarjota jatkossa entistä enemmän sote-asemilla. Palveluja järjestetään myös pienemmille lähiasemille ja lähiasiointipisteisiin. Perustason mielenterveys- ja päihdehoidon tiimit hoitavat mielenterveyteen, päihteiden käyttöön ja erilaisiin toiminnallisiin riippuvuuksiin liittyviä ongelmia. Jos sote-aseman palvelut eivät ole riittäviä, asiakas ohjataan erikoissairaanhoitoon.

Aluehallitus hyväksyi äänin 6–5 ponnen, jonka mukaan psykiatrian ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen uudelleenorganisoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota kaikkein vaikeahoitoisimpien potilaiden, kuten esimerkiksi psykoosipotilaiden, hoidon katkeamattomuuteen ja laatuun.

Liikkeenluovutuksia tulossa

Hallitus hyväksyi ikäihmisten palveluissa asumisen palveluissa toimivan puhtauspalvelujen yksikön liikkeenluovutuksen Pirkanmaan Voimialle toukokuun alusta. Yksikkö tuottaa puhtauspalvelut Koukkuniemen, Pohjolan ja Pispan asumisyksiköille. Liikkeenluovutusta on käsitelty yhteistoimintaneuvotteluissa syys-lokakuun aikana.

Maanantaina aluehallitus käynnisti liikkeenluovutuksen valmistelun säännöllisen kotihoidon palvelujen siirtämiseksi omaksi toiminnaksi TampereMissio Palvelut Oy:ltä Peurankallion asumiskokonaisuudessa. Työntekijät siirtyvät hyvinvointialueelle kesäkuun alusta.

Osaliikkeenluovutuksella hyvinvointialueelle on siirtymässä Mäntänvuoren Terveys Oy:n kasvatus- ja perheneuvonta sekä koulupsykologipalvelut toukokuun alusta.

Aluehallitus hyväksyi myös muut esityslistalla olleet asiat.