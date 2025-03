Sääksjärven koulun uusi laajennusrakennus on valmis

Sääksjärven koulukeskuksen mittava laajennushanke on valmistunut uudisrakennuksen osalta. Uusi laajennusrakennus koostuu opetustilojen lisäksi liikuntatiloista. Laajennuksen kokonaispinta-ala on reilut 5 000 m². Tilat tulevat esiopetuksen ja alakoulun vuosiluokkien 1-5 oppilaiden käyttöön. Opetus uusissa tiloissa pääsee alkamaan toukokuussa ja koulurakennuksen pihat valmistuvat kesän aikana.

”Innoissamme odotamme koulun aloitusta uusissa tiloissa toukokuussa. Uudessa koulurakennuksessa mahdollistuu koulun pedagogisessa suunnitelmassa asetetut tavoitteet toimintakulttuurin luomisesta, joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia, kestävää elämäntapaa sekä yhteisöllisyyttä. Tilaratkaisut ovat monipuolisia ja muuntojoustavia. Lisäksi on otettu huomioon mm. ergonomia, ekologisuus, esteettömyys, akustiset olosuhteet, sisäilman laatu sekä viihtyisyys”, kertoo Sääksjärven alakoulun rehtori Kristiina Marttila.

”Hieno etappi, kun pitkä projekti on lähes valmis ja käyttäjät pääsevät kohta muuttamaan uusiin tiloihin. Rakennusprojekti on hoidettu esimerkillisesti ja kunnan hankkeelle asettamat laatutavoitteet ovat toteutuneet onnistuneesti”, toteaa rakennuttajapäällikkö Ulla Palo-oja Lempäälän kunnasta.

Laajennushankkeen tavoitteena on energiatehokkuutta painottava neljän tähden RTS-ympäristösertifikaatti. Laajennusosan energiatehokkuusluokka on A. Uuteen rakennukseen on asennettu oma aurinkovoimala ja myös energiatehokkaisiin valaisimiin on panostettu.

Energiatehokkuuden lisäksi rakentamisessa on panostettu hyvään sisäilmaan. Alakoulun laajennuksen toteuttanut rakennusliike Peab on panostanut kosteudenhallinnan varmistamiseen, sillä Peab on saanut ensimmäisenä Suomessa kosteudenhallinnan sertifikaatin.

”Koulujen rakentaminen on aina palkitsevaa myös rakentajille, sillä työn merkityksellisyys on käsin kosketeltavaa. Kasasta kiveä, puuta ja betonia syntyy tulevaisuuden oppimisen ja kasvun paikka, jossa luodaan uusia oivalluksia, ystävyyksiä ja unelmia. Avoin yhteistyö tilaajan kanssa on mahdollistanut selkeän polun hankkeen onnistumiselle kaikkien osapuolten näkökulmasta”, kertoo Peabin Tampereen yksikön johtaja Kalle Kulmala.

Sääksjärven koulun rehtori Kristiina Marttila vastaanottamassa uutta laajennusrakennusta katsomoportailla 31.3.2025.

Taustaa: