Kastepäivät vetävät teinejä – rippikouluikäisten usko on vahvistunut

– Rippikouluun osallistuu paljon nuoria, jotka eivät kuulu kirkkoon. Heistä moni haluaa tulla kastetuksi rippikoulun aikana, kertoo seurakuntapastori Anu Ristimäki Tapiolan seurakunnasta.

Olarin seurakunnan pastori Antti Hirsto komppaa.



– Kastepäivät on suunniteltu nuorten ehdoilla. Palaute on ollut positiivista, mutta tilaisuuksien luonne on ollut erilainen kuin aluksi ajateltiin. Nuoret eivät ole esimerkiksi toivoneet ylimääräisiä ihmisiä paikalle, kuten nuorten bändiä.



– Nuoret ovat olleet hyvin tyytyväisiä pienimuotoisiin juhliin perheen ja kummien kanssa. Donitsit ja irtokarkit ovat tehneet kauppansa. Kastekeskustelut nuorten kanssa siitä, miksi he haluavat tulla kastelle, ovat olleet hyviä.



Espoossa ensimmäinen vain nuorille suunnattu Kastepäivä järjestettiin Olarin seurakunnassa vuonna 2024. Tänä keväänä 5.4. Tapiolan kirkolla järjestettävään Kastepäivään on ilmoittautunut jo 12 nuorta.

Teini-ikäisten kasteiden määrä on kaksinkertaistunut



Nuorten kasteiden määrä on ollut ylipäätänsä nousussa viime vuosina. Kirkon väestötilastojen mukaan kastettavien rippikouluikäisten määrä on lähes kaksinkertaistunut neljässä vuodessa. Vuonna 2019 kastettiin koko maassa rippikoulun yhteydessä 14–16-vuotiaita nuoria yhteensä 543, vuonna 2023 määrä oli 923.

Vuonna 2021 espoolaisista rippikoulua käyvistä 2581 nuoresta kastettiin 68, vuonna 2024 kasteen sai puolestaan 121 nuorta 2471 rippikoululaisesta. Kastettavien suhteellinen määrä rippikoulua käyvistä nuorista on noussut Espoossa 2,6 prosentista 5 prosenttiin.



Eniten rippikouluikäisten ristiäisiä vietetään kirkon tilastojen mukaan heinäkuussa. Kirkkoon kuulumaton nuori voi tulla kastetuksi ja liittyä kirkkoon missä vaiheessa tahansa rippikoulua: ennen alkutapaamisia tai niiden aikana, leirillä tai juuri konfirmaatiojuhlaa ennen. Nuori voi käydä rippikoulun myös ilman kastetta ja kirkkoon liittymistä.

Nuorten kristillinen usko on vahvistunut



Vuoden 2024 valtakunnallinen rippikoulukysely kertoo, että sekä tyttöjen että poikien usko on vahvistunut. Vuonna 2019 vain runsas kolmasosa (36 %) poikarippikoululaisista uskoi edes jossain määrin Jumalan olemassaoloon, vuonna 2024 siihen uskovia oli pojista lähes kaksi kolmesta (62 %). Tyttöjen usko Jumalan olemassaoloon yleistyi vuonna 2024. Viime vuonna joka toinen tyttörippikoululaisista kertoi uskovansa ainakin jossain määrin Jumalan olemassaoloon.

Kastepäivät vetävät myös vauvoja ja eri-ikäisiä sisaruksia kastemaljan äärelle



Nuorten lisäksi Kastepäiviin osallistuu Espoossa vauvaikäisiä ja perheitä, jotka haluavat kastaa useamman sisaruksen kerralla. Kastepäivissä kaikki on järjestetty valmiiksi seurakunnan puolesta kastemekosta kakkukahveihin.



Espoolaisperheet ovat kiittäneet palautekyselyssä Kastepäiviä etenkin mutkattomuudesta ja lämpimästä tunnelmasta.



”Meitä oli pieni joukko koolla. Kastepäivä sujui lämpimissä merkeissä! Teini ikäiset lapset olivat kastetilaisuuden jälkeen itsekin todella iloisia ja tyytyväisiä päivään.”



”Kastepäivä oli ihanasti järjestetty kokonaisuus ja auttoi meidän isoa perhettämme suuresti, kun aika ei millään meinannut riittää arjen hulinassa kastetilaisuuden järjestämiseen. Ihana kakkukin.”



”Kiitos Kastepäivästä! Se helpotti todella paljon, kun ei tarvinnut itse järjestää pienen vauvan kanssa. Kaikki toimi tosi hyvin.”



Kastepäivät Espoossa:

Espoon seurakunnat järjestävät tänä vuonna kahdeksan Kastepäivää. Päiviin voi ilmoittautua kaikenikäiset espoolaiset. Ilmoittautuminen sähköisesti espoonseurakunnat.fi/kastepaiva.



• la 5.4. Tapiolan kirkko. Nuorten Kastepäivä, täynnä.

• la 3.5. Suvelan kappeli. Ilm. viim. 20.4.

• la 17.5. Tapiolan kirkko. Täynnä.

• la 27.9. Auroran kappeli

• su 5.10. Soukan kappeli

• la 11.10. Tapiolan kirkko

• la 15.11. Leppävaaran kirkko

• la 22.11. Kauklahden kappeli