Markkinaoikeus langetti Attendolle huomattavasti KKV:n esitystä pienemmän seuraamusmaksun

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV aloitti tarkastuksen Attendon ikäihmisten toiminnasta tammikuussa 2023. Attendolla tuolloin työskennellyt henkilö poisti henkilökohtaisesta puhelimestaan viestejä tarkastuksen alettua. Tämä oli vastoin sekä Attendon erikseen antamia ohjeistuksia, että toimintaperiaatteita. KKV piti tapahtunutta Attendon menettelyrikkomuksena, ja esittikin tämän takia markkinaoikeudelle, että Attendolle määrättäisiin 4,4 miljoonan euron seuraamusmaksu. Markkinaoikeus linjasi asiassa KKV:n esityksestä poikkeavasti.

”Meillä ei ole mitään syytä vastustaa tarkastuksia, emmekä niin ole tehneet. Ryhdyimme toimeen välittömästi, kun saimme tiedon yksittäisen henkilön virheellisestä toiminnasta. Saimme viestit palautettua ja toimitimme ne KKV:lle sellaisenaan. Yhtiönä emme olisi voineet enempää tehdä ennen tarkastusta, sen aikana tai sen jälkeen. Markkinaoikeuden päätös kielii nähdäksemme siitä, että se ajattelee saman suuntaisesti. Arvioimme kuitenkin, haluammeko vielä ryhtyä toimenpiteisiin seuraamusmaksun määrän osalta”, sanoo Attendo Suomen lakiasianjohtaja Joni Mäkelä.

Attendo on sitoutunut avoimuuteen

Attendolla on selkeät sisäiset ohjeet ja säännöllisesti järjestettävät koulutukset kilpailuoikeudesta. Vuonna 2020 laaditussa kilpailuoikeudellisessa ohjeessa ohjeistetaan suoraan ja selkeästi, että mitään asiakirjoja tai tietoja ei saa tarkastuksen yhteydessä hävittää. Tämä on myös eettisten ohjeidemme mukaista: Me kunnioitamme lakeja ja määräyksiä toiminnassamme ja kannamme tekemisestämme 100 % vastuun. Attendo järjestää jatkuvasti säännöllistä koulutusta kilpailuoikeudellisista asioista, joihin kyseinen henkilö on myös useasti osallistunut.

Näitä ohjeistuksia vastoin toiminut henkilö ei enää työskentele Attendolla.

”KKV:n tärkeänä tehtävänä on toimia kansalaisten ja yritysten tukena tiedon ja toimintaohjeiden tarjoajana. Tammikuussa 2023 aloitettu tarkastus ei ole ensimmäinen kerta, kun KKV selvittää toimintaamme. Tämä on sen työtä, ja olemme tehneet koko ajan yhteistyötä helpottaaksemme asioiden selvittämistä. Jatkamme tällä linjalla tästäkin eteenpäin”, toteaa Joni Mäkelä.

Lisätiedot:

Lakiasiainjohtaja Joni Mäkelä, p. 050 373 1379, e. joni.makela@attendo.fi