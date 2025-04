Desentumin koivuallergiarokotteella vakuuttavia immunologisia tuloksia faasin 1 kliinisessä tutkimuksessa

Satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa ja lumekontrolloidussa tutkimuksessa testattiin 30 aikuisella, koivuallergisella potilaalla kolmea nousevaa annosteluohjelmaa, joista jokaisessa annettiin kymmenen viikon aikana kymmenen ihonalaista pistosta joko DM-101PX:ää tai lumevalmistetta. Yhtään vakavaa haittatapahtumaa ei havaittu. Suurin osa haitoista oli paikallisia pistoskohdan reaktioita, jotka ovat tyypillisiä pistossiedätyshoidolle. Lähes kaikilla potilailla annostelussa päästiin suurimpaan suunniteltuun annokseen asti. Hoito sai aikaan voimakkaan allergeenispesifisen IgG4-vasteen, jonka havaittiin pystyvän tehokkaasti estämään IgE-välitteiseen allergiseen reaktioon liittyvää basofiilisolujen aktivaatiota. Kohonnut IgG4-vasta-aineiden taso sekä niiden kyky estää basofiilien aktivaatiota oli edelleen havaittavissa 28–37 viikkoa hoidon jälkeen potilailta otetuissa verinäytteissä. Tämä osoittaa, että DM-101PX saa aikaan pitkäkestoisen immuunivasteen, jonka odotetaan suojaavaan allergiaoireilta.

“Olemme todella tyytyväisiä näihin tuloksiin, jotka osoittavat DM-101PX:n olevan turvallinen ja saavan lyhyessä ajassa aikaan voimakkaamman suojaavan immuunivasteen kuin markkinoilla olevat siedätyshoitovalmisteet”, sanoo Desentumin toimitusjohtaja Pekka Mattila. “Tämä osoittaa, että Desentumin teknologialla on mahdollista suunnitella erittäin tehokkaita allergiarokotteita. Faasin 1 hyvien tulosten pohjalta olemme päättäneet siirtyä faasin 2 tutkimuksiin, joissa selvitetään DM-101PX:n annostelun vaikutusta kliinisiin oireisiin.”

Tietoa DM-101PX:stä

DM-101PX on koivuallergian immunoterapeuttiseen hoitoon tarkoitettu tutkimuslääke. Sen vaikuttava aine DM-101 on rekombinanttitekniikalla tuotettu koivun siitepölyn allergeeni Bet v 1:n variantti, jota on geneettisesti muokattu allergeenisuuden vähentämiseksi säilyttäen samalla kuitenkin halutut immunologiset ominaisuudet. DM-101PX:ssä DM-101 on formuloitu hydrogeeliksi, jonka koostumus tukee vaikuttavan aineen hallittua vapautumista ihonalaisen annostelun yhteydessä ja edistää suotuisan immuunivasteen syntymistä.