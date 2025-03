Vaasa sai 4,3 miljoonan euron rahoituksen kestävään kaupunkikehittämiseen

Euroopan komissio on myöntänyt Vaasan kaupungille merkittävän kansainvälisen rahoituksen. Kestävän kaupunkikehittämisen hankkeeseen suunnattu rahoitus on kokonaisuudessaan 5,4 miljoonaa, josta EU:n osuus on 80 prosenttia eli 4,3 miljoonaa euroa.