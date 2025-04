Oomilla onnistunut vuosi 2024 ja erinomaiset lähtökohdat vuoteen 2025

Oomi on yksi Suomen suurimmista energiapalveluyhtiöistä. Palvelemme tällä hetkellä noin puolta miljoonaa kuluttaja- ja yritysasiakasta ympäri Suomen. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 374 milj. euroa ja meillä työskentelee 116 oomilaista. Tarjoamme koteihin ja yrityksille sähkön lisäksi Oomi Fillari -työsuhdepyöräpalvelua.​ Meillä on vahva kasvustrategia ja tavoitteenamme on olla Suomen halutuin kumppani muuttuvan arjen palveluissa ja energiamurroksen ratkaisuissa.