Teemu Nikin 100 litraa sahtia dominoi elokuvateattereissa – viikonlopun ylivoimaisesti katsotuin elokuva!

Elina Knihtilän ja Pirjo Lonkan tähdittämä 100 litraa sahtia keräsi viikonloppuna 32 710 katsojaa. Ennakkonäytökset mukaan laskettuna elokuvan on nähnyt 33 200 katsojaa.

Elokuvan on käsikirjoittanut ja ohjannut Teemu Nikki, tuottajana on toiminut Jani Pösö. Elokuvan vastaavina tuottajina toimivat Nikin ja Pösön lisäksi Andrea Romeo ja Timo T. Lahtinen. Nelonen Media levittää elokuvan.

Knihtilän ja Lonkan lisäksi elokuvassa nähdään muun muassa Ria Kataja, Ville Tiihonen, Pertti Sveholm, Jakob Öhrman, Elmer Bäck ja Jari Pehkonen.

– Tuntuu uskomattomalta, että elokuvamme on saanut kymmeniä tuhansia ihmisiä teattereihin kevään aurinkoisimpana viikonloppuna! On ollut hienoa saada palautetta elokuvan nähneiltä ihmisiltä, koska he ovat olleet hyvin iloisia näkemästään, ohjaaja ja käsikirjoittaja Teemu Nikki hehkuttaa.

Nelonen Median johtaja Ville Toivonen iloitsee kotimaisen elokuvan menestyksestä.

– Tuntuu hienolta nähdä kotimaisen elokuvan kiinnostavan katsojia. Elina Knihtilä ja Pirjo Lonka ovat rooleissaan loistavia. 100 litraa sahtia on saanut kiitosta niin kriitikoilta kuin katsojiltakin, ja avausviikonlopun tulos kertoo elokuvan koskettaneen laajaa yleisöä, Toivonen sanoo.

100 litraa sahtia on maailman sahtipääkaupunki Sysmään sijoittuva komedia, jossa siskokset Pirkko (Elina Knihtilä) ja Taina (Pirjo Lonka) ovat jatkaneet sukunsa pitkää perinnettä sahdin valmistajina. Kylällä jokainen haluaa osansa maineikkaasta juomasta, vaikka maksukykyä ei aina löytyisikään. Yllättäen kotikonnuille tekee paluun sisarustrion kolmas - Päivi (Ria Kataja), ja tilaa siskoiltaan häihinsä ei enempää eikä vähempää kuin sata litraa sahtia. Pirkko ja Taina panevat tuumasta toimeen täydellisen satsin valmistamiseksi. Pelissä on sekä perhesuhteet että maine. Prosessiin kuuluva maistelu kuitenkin venähtää, ja Sysmän kulta hulahtaa kokonaisuudessaan itse panijoiden sekä kyläläisten kitusiin. Pian häihin on enää alle kaksi vuorokautta aikaa, ja siskosten on keksittävä keino miten toimittaa juhliin luvatut sahdit. Alkaa taistelu aikaa vastaan, ja tilanteen korjaamiseksi käytetään kaikki mahdolliset keinot.