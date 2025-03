Solita julkaisi vastuullisuusraportin vuodelle 2024

Tilastojen ja datan lisäksi raportti esittelee myös toimenpiteitä ja käytännön esimerkkejä siitä, miten Solita kehittää toimintaansa ja organisaatiotaan aktiivisesti tukemaan kestävää kehitystä - ja auttaa asiakkaitaan tekemään samoin.

Vastuullisuus on kiinteä osa Solitan strategiaa ja missiota: Creating impact that lasts. Koska Solita on palveluyritys, jolla ei ole fyysisiä tuotteita, yrityksen oman toiminnan lisäksi iso osa sen vaikutuksesta syntyy yrityksen kädenjäljen eli asiakastyön kautta aikaansaatujen positiivisten vaikutusten välityksellä. Solita tukee niin yritysten kuin yhteiskunnankin positiivista muutosta suunnittelemalla, rakentamalla ja toimittamalla ratkaisuja yhdessä laajan kumppaniverkostonsa kanssa.

”Toivon, että uusi vastuullisuusraporttimme toimii katalyyttinä toimenpiteille ja merkityksellisille keskusteluille sekä 2200 solitalaisen että kumppaneidemme kanssa eri puolilla Eurooppaa. Tie kestävään kehitykseen ei aina ole helppo tai tasainen. Se haastaa meidät miettimään asioita uudelleen, innovoimaan ja poikkeamaan totutusta. Autamme eri toimialoja uudistumaan digitaalisten innovaatioiden avulla – olemme sitoutuneet käyttämään asiantuntemustamme myös kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen”, sanoo Solitan toimitusjohtaja Ossi Lindroos.

Solita on vuodesta 2019 alkaen sitoutunut noudattamaan maailman suurimman yritysvastuualoitteen, YK:n Global Compact -aloitteen kymmentä vastuullisen liiketoiminnan periaatetta, jotka koskevat muun muassa ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia ja ympäristöä. Vuonna 2024 Solita käynnisti useita uusia toimenpiteitä vahvistaakseen työtään kestävän kehityksen alueella ja valmistautuakseen laajennettuihin raportointivaatimuksiin EU:n kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) mukaisesti.

Solitan tärkeimmät kestävän kehityksen toimenpiteet ja saavutukset vuonna 2024

Vä h ensimme kasvihuonekaasupäästöjä

Solita vähensi markkinaperusteisia kasvihuonepäästöjään 16 prosenttia ja sijaintiperusteisia päästöjä 13 prosenttia vuoteen 2023 verrattuna. Liikevaihtoon suhteutettu päästöintensiteetti väheni 20 prosenttia ja hiilijalanjälki yhtä työntekijää kohden 21 prosenttia.

Solita vähensi markkinaperusteisia kasvihuonepäästöjään 16 prosenttia ja sijaintiperusteisia päästöjä 13 prosenttia vuoteen 2023 verrattuna. Liikevaihtoon suhteutettu päästöintensiteetti väheni 20 prosenttia ja hiilijalanjälki yhtä työntekijää kohden 21 prosenttia. Solitalla on SBTi:n vahvistamat, tieteeseen perustuvat vähennystavoitteet.

SBTi (Science Based Targets initiative) vahvisti Solitan päästövähennystavoitteet, jotka ohjaavat ilmastotyötämme tulevina vuosina.

SBTi (Science Based Targets initiative) vahvisti Solitan päästövähennystavoitteet, jotka ohjaavat ilmastotyötämme tulevina vuosina. Toteutimme kaksoisolennaisuusarvioinnin.

Ymmärtääkseen paremmin kestävään kehitykseen liittyviä vaikutuksia ja riskejä Solita toteutti kaksoisolennaisuusarvioinnin (DMA) yhteistyössä ulkoisen kumppanin Upright Oy :n kanssa. Arviointi kattoi Solitan toiminnan ja laajemman arvoketjun tunnistaen sekä positiiviset että negatiiviset vaikutukset.

Ymmärtääkseen paremmin kestävään kehitykseen liittyviä vaikutuksia ja riskejä Solita toteutti kaksoisolennaisuusarvioinnin (DMA) yhteistyössä ulkoisen kumppanin :n kanssa. Arviointi kattoi Solitan toiminnan ja laajemman arvoketjun tunnistaen sekä positiiviset että negatiiviset vaikutukset. Uudelleensertifioitu ja laajennettu ympäristöjohtamisjärjestelmä.

Solita laajensi sertifioidun ISO 14001:2015 - ympäristöjohtamisjärjestelmänsä fokusta, ja ympäristöjohtamisjärjestelmä sertifioitiin onnistuneesti uudelleen vuoden 2025 alussa.

Solita laajensi sertifioidun ISO 14001:2015 - ympäristöjohtamisjärjestelmänsä fokusta, ja ympäristöjohtamisjärjestelmä sertifioitiin onnistuneesti uudelleen vuoden 2025 alussa. Pä i vitimme lahjonnan ja korruption vastaisen ohjeistuksemme sekä jä r jestimme koulutusta aiheesta. Solita päivitti lahjonnan ja korruption vastaiset toimintaohjeistukset lisätäkseen tietoisuutta asiasta ja ehkäistäkseen lahjontaa. Lisäksi Solita toteutti kaikille työntekijöille suunnatun lahjonnan ja korruption vastaisen koulutuksen. Koulutus on pakollinen asiakasrajapinnassa toimiville sekä johdon rooleissa työskenteleville solitalaisille.

Solita päivitti lahjonnan ja korruption vastaiset toimintaohjeistukset lisätäkseen tietoisuutta asiasta ja ehkäistäkseen lahjontaa. Lisäksi Solita toteutti kaikille työntekijöille suunnatun lahjonnan ja korruption vastaisen koulutuksen. Koulutus on pakollinen asiakasrajapinnassa toimiville sekä johdon rooleissa työskenteleville solitalaisille. Koostimme uuden, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tukevan koulutuksen ja vahvistimme yhdenvertaista rekrytointia tukevia käytäntöjä.

Solita toteutti useita uusia toimenpiteitä, kuten "Leading through Bias" -koulutuksen kaikille johtajille sekä "Mitigating Bias in Recruitment" -verkkokurssin, jonka tavoitteena on vähentää tiedostamattomia ennakkoluuloja rekrytointiprosessissa ja edistää oikeudenmukaista ja inklusiivista palkkaamista.

Solita toteutti useita uusia toimenpiteitä, kuten "Leading through Bias" -koulutuksen kaikille johtajille sekä "Mitigating Bias in Recruitment" -verkkokurssin, jonka tavoitteena on vähentää tiedostamattomia ennakkoluuloja rekrytointiprosessissa ja edistää oikeudenmukaista ja inklusiivista palkkaamista. Toteutimme kattavan yhdenvertaisuuskyselyn.

Solita toteutti yhteistyössä ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa syyskuussa 2024 kattavan yhdenvertaisuuskyselyn, jotta se voi paremmin ymmärtää eri demografisen taustan omaavien työntekijöiden kokemuksia. Kyselyn tulokset ohjaavat vuoden 2025 DEI-tavoitteiden asettamista. Solita käyttää myös muita kysely- ja palautetyökaluja kerätäkseen tietoa ja työntekijöiden näkemyksiä liittyen työntekijöiden tyytyväisyyden, sitoutuneisuuden ja inklusiivisuuden edistymiseen.

Solita toteutti yhteistyössä ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa syyskuussa 2024 kattavan yhdenvertaisuuskyselyn, jotta se voi paremmin ymmärtää eri demografisen taustan omaavien työntekijöiden kokemuksia. Kyselyn tulokset ohjaavat vuoden 2025 DEI-tavoitteiden asettamista. Solita käyttää myös muita kysely- ja palautetyökaluja kerätäkseen tietoa ja työntekijöiden näkemyksiä liittyen työntekijöiden tyytyväisyyden, sitoutuneisuuden ja inklusiivisuuden edistymiseen. Otimme kä y ttöö n palkkatasa-arvoa edistä v än rooliarkkitehtuuriviitekehyksen.

Solita otti käyttöön uuden rooliarkkitehtuuriviitekehyksen edistääkseen roolien ja palkkauksen läpinäkyvyyttä. Malli auttaa varmistamaan johdonmukaiset palkkakäytännöt, selkeämmän viestinnän palkkojen määrittelystä sekä säännöllisen palkkarakenteiden tarkastelun.

Solita otti käyttöön uuden rooliarkkitehtuuriviitekehyksen edistääkseen roolien ja palkkauksen läpinäkyvyyttä. Malli auttaa varmistamaan johdonmukaiset palkkakäytännöt, selkeämmän viestinnän palkkojen määrittelystä sekä säännöllisen palkkarakenteiden tarkastelun. Aloitimme ISO 27001 -sertifiointiprosessin.

Solita aloitti ISO 27001 -sertifiointiprosessin vuonna 2024 ja läpäisi onnistuneesti ensimmäisen vaiheen auditoinnin. Ulkoisten sertifiointiauditointien odotetaan valmistuvan 30. kesäkuuta 2025 mennessä, minkä jälkeen Solita tähtää täyteen sertifiointiin.

Solitan vuoden 2024 vastuullisuusraportin sisältö ja rakenne perustuvat EU:n kestävyysraportointidirektiiviin (CSRD) ja Euroopan kestävyysraportointistandardeihin (ESRS). Solita soveltaa raportoinnissaan CSRD-direktiiviä vuodesta 2025 alkaen. Aikataulua saatetaan kuitenkin tarkistaa Euroopan komission ehdottaman Omnibus-direktiivin mukaisesti.

Lue lisää

Lisätietoja Science Based Targets -aloitteesta: sciencebasedtargets.org.

Lisätietoja:

Solita, toimitusjohtaja Ossi Lindroos, +358 40 750 7637, ossi.lindroos@solita.fi

Solita, Chief of Staff Heini Ojamäki, +358 44 578 9586, heini.ojamaki@solita.fi

Solita, henkilöstöjohtaja Outi Sivonen, +358 50 392 6789, outi.sivonen@solita.fi

Solita, lakiasiainjohtaja Saana Nurminen, +358 29 1703 300, saana.nurminen@solita.fi